Ronny Teriipaia en visite aux Marquises Nord

Nuku Hiva, le 25 octobre 202233 – Pour sa première visite aux Marquises Nord, le ministre de l’Éducation le ministre de l’Éducation a fait un point avec les élus et le personnel enseignant sur le projet d’éloignement du littoral des classes du collège, du lycée et du Cétad de Nuku Hiva.



Le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia effectue cette semaine sa première visite officielle à Nuku Hiva, en compagnie du directeur général de l’Éducation, Éric Tournier et du vice-recteur de Polynésie française Thierry Terret. Avec les représentants de l’Etat aux Marquises, le maire de Nuku Hiva, l’inspectrice de l’éducation nationale et la Tāvana hau de l’archipel, la délégation de Tahiti a été accueillie par les élèves du collège et du Cétad de Taiohae. Après quoi elle a eu l’occasion de visiter les deux établissements scolaires, mais aussi le premier campus connecté de l’archipel ou encore l’internat du collège qui accueille près de 80 élèves principalement issus des trois îles des Marquises Nord.



À l’occasion de la visite des ateliers de cuisine des élèves de la section petite et moyenne hôtellerie, les intervenants de l’Éducation en Polynésie ont pu déguster quelques-uns des plats préparés par les élèves de CAP au restaurant pédagogique du Cétad.

Par ailleurs, les élèves de la section sculpture ont offert au ministre et au vice-recteur des œuvres (tiki, pirogue) réalisées, en bois de rose, au sein de l’établissement technique.

“Nous allons procéder par tranches” Lors d’une réunion à la mairie, les intervenants de l’archipel avec le maire de Nuku Hiva en tête, ont informé le ministre de l’Éducation sur les projets en cours, mis en place avec l’ancien gouvernement, notamment celui de la construction d’un nouvel établissement regroupant le collège, le lycée et les sections professionnelles du Cétad de Nuku Hiva.

Un projet dont le coût s’élève à 300 millions de francs. Ce complexe scolaire est jugé essentiel dans la mesure où actuellement les établissements en question se trouvent au front de mer de Taiohae, sur une zone exposée aux tsunamis. Ainsi le projet de reconstruction souhaité par les élus et les intervenants de l’éducation de Nuku Hiva se situe sur les hauteurs du village de Taiohae.



“En effet ce dossier m’a été transmis, a temporisé le ministre. Mais dans un premier temps nous allons rénover les bâtiments existants du collège. Nous allons procéder par tranche car ça coûte excessivement cher et ça demande du temps et de l’énergie pour pouvoir répondre aux attentes des élèves mais aussi du personnel pour qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions puisque l’objectif c’est d’assurer de bonnes conditions de travail des élèves.”

Le ministre et sa délégation se sont également rendus dans les écoles primaires de Nuku Hiva. Ils se sont entretenus avec les équipes de la circonscription pédagogique de l’archipel puis avec les membres de l’académie marquisienne.

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 25 Octobre 2023 à 18:23 | Lu 1051 fois