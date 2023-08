Romina Na à la tête de la CPS

Tahiti, le 24 aout 2023 – Selon une information de nos confrères de Radio 1, Romina Na, directrice adjointe de la Direction du budget et des finances, est nommée à la tête de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).



L'information a été révélée par nos confrères de Radio 1. Romina Na, directrice adjointe de la Direction du budget et des finances, est nommée à la tête de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Elle va remplacer Vincent Dupont qui était directeur par intérim depuis le départ de Vincent Fabre, le 31 mars dernier. L'arrêté de nomination est lui attendu pour ce vendredi.



Romina Na va prendre la tête d'une entité sous le feu des projecteurs depuis quelques mois. Notamment depuis le rapport de la chambre territoriale des comptes (CTC) de juin dernier, qui pointait les retards et la faiblesse des réformes du modèle social polynésien. La CTC avait même déclaré que “l'heure n'est plus, ni aux reports, ni aux ajustements modestes” et que “la situation financière de la CPS est très précaire”. La nouvelle directrice aura donc fort à faire dans ses nouvelles fonctions.