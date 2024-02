Rohutu Teahui enchaîne à la Coupe d’Esposito

Tahiti, le 19 février 2024 - La 51e édition de la Coupe Guy d’Esposito s’est déroulée samedi à la piscine de Tipaerui. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2023, Rohutu Teahui a obtenu le meilleur total de points et a de nouveau inscrit son nom au palmarès de l’épreuve. Heimaruiti Bonnard fait deuxième et première féminine.



La Coupe Guy d’Esposito, créée en 1972 (seule l’édition 2016 n’a pas eu lieu depuis), est dédiée à la mémoire du premier conseiller technique régional de natation affecté en Polynésie française et cofondateur du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP), le club organisateur de l’événement qui s’est déroulé samedi à la piscine de Tipaerui. Le règlement de l’épreuve impose à tous les nageurs de participer à un 100 mètres nage libre et de s’engager sur une deuxième épreuve au choix, le classement final s’établissant par addition de points obtenus sur les deux nages, points déterminés par une table de cotation en fonction de l’âge et du chrono réalisé. Ce ne sont donc pas forcément les nageurs les plus expérimentés qui peuvent espérer prétendre remporter l’épreuve, les plus jeunes ayant également leur chance et le palmarès passé le confirme en partie.



Et si la table de cotation semble plutôt favorable à la gent féminine, Heimaruiti Bonnard ayant ainsi décroché le trophée en 2021 alors qu’elle n’avait pas encore 12 ans, Keha Desbordes en 2022 et Rohutu Teahui en 2023 et samedi ont démontré que les représentants masculins talentueux avaient aussi leur chance. Le classement final le démontre cette année avec sept nageurs dans le top 10, tous membres de l’élite de la natation locale, tout comme les trois féminines du top 10. Pas de temps de référence battu samedi, ce qui est logique dans la mesure où c’est le début de saison, mais il y a tout de même eu quelques chronos de valeur et de belles confrontations à suspense dans certaines nages.

Record de points pour Rohutu Teahui



Et il en est un qui a réalisé des chronos de qualité, Rohutu Teahui établissant en effet le record de points de toute l’histoire de la Coupe Guy d’Esposito. Avec 1 772 points, le jeune nageur (15 ans) de l’Olympique de Pirae a fait mieux que Diane Lacombe, qui détenait le record depuis 1989 avec 1 678 points, et a battu la meilleure performance masculine établie par Stéphane Debaere avec 1 640 points en 2009 et 2011. Pour y parvenir, le sociétaire de l’OLP a nagé son 100 mètres nage libre en 53’’59 terminant deuxième derrière Keha Desbordes (52’’68) et a survolé le 100 mètres dos en 1’01’’20. Mais Heimaruiti Bonnard a un temps inquiété Rohutu Teahui en comptant peu de points de retard à l’issue des séries du 100 mètres nage libre qu’elle a nagé en 1’00’’36. La lauréate de l’épreuve en 2021 a ensuite concédé beaucoup de points sur la deuxième nage imposée, bouclant son 200 mètres en 2’12’’94 alors que Rohutu Teahui avait engrangé une multitude de points sur son 100 mètres dos. Beau total quand même pour la nageuse de l’OLP avec 1 503 pts. Teherearii Oopa (I Mua), autre grand espoir de la nation locale, a complété le podium avec 1 365 points devant Enoa Vial, premier représentant du club organisateur.



L’élite locale va doucement monter en régime avant le premier grand rendez-vous de la saison qui aura lieu du 6 au 14 avril à Gold Coast en Australie avec les championnats nationaux par groupe d’âge. Tous ceux qui ont participé aux Jeux du Pacifique 2023 y seront, plus Sosthène Videau et Ragihei-Kura Timo qui ont également réalisé les minimas imposés pour participer au rendez-vous australien. Cette échéance est particulièrement importante pour certains car la motivation et l’émulation de telles compétitions peuvent leur permettre de réaliser des chronos qui les conduiraient en équipe de France jeunes. Déotille Videau et Rohutu Teahui n’en sont pas loin et si cela parait moins évident pour Teherearii Oopa et Heimaruiti Bonnard, cela reste toutefois possible, tout comme pour Naël Roux pour l’équipe de France juniors.



Enfin, du côté des instances dirigeantes, notons que Michel Sommers a été récemment réélu à son poste de président de la Fédération tahitienne de natation, mais il va travailler avec un bureau dont plusieurs membres ont changé, un fait logique puisque ça a aussi bougé dans les clubs. Prochain rendez-vous dans les bassins à Pater les 2 et 3 mars pour un Trophée Avenirs et le Aito 2.



Résultats



Top 10 Coupe Guy d’Esposito

1. Rohutu Teahui (M-OLP) 1 722 pts

2. Heimaruiti Bonnard (D-OLP) 1 503 pts

3. Teherearii Oopa (M-I Mua) 1 365 pts

4. Enoa Vial (M-CNP) 1 323 pts

5. Déotille Videau (D-CNP) 1 318 pts

6. Naël Roux (M-CNP) 1 306 pts

7. Teiva Gehin (M-I Mua) 1 260 pts

8. Ragihei-Kura Timo (D-CNP) 1 250 pts

9. Haunoa Sommers (M-OLP) 1 230 pts

10. Keha Desbordes (M-OLP) 1 220 pts



Vainqueur par catégorie d’âge

*Avenirs filles

1. Ahinavai Ng Fok (OLP) 610 pts

*Avenirs garçons

1. Vairotoarii Mai Villierme (CNP) 801 pts

*Benjamines

1. Manavai Tefaaroa (CNP) 949 pts

*Benjamins

1. Heiva Cartron (CNP) 1 080 pts

*Juniors/seniors dames

1. Heimaruiti Bonnard (OLP) 1 503 pts

*Juniors/seniors hommes

1. Rohutu Teahui (OLP) 1 722 pts

