Rohfritsch démissionne du conseil municipal de Punaauia

Tahiti, le 22 octobre 2020 - « Soucieux » de se mettre en conformité avec la loi sur la question du cumul des mandats, le sénateur récemment élu, Teva Rohfritsch, annonce dans un communiqué de presse sa démission, « à contre cœur », de son mandat de conseiller municipal de Punaauia.



« Il me paraît plus adapté de me consacrer à mes missions au sein de l’assemblée de Polynésie française en complémentarité avec celle du Sénat » note le sénateur. Ce dernier souligne toutefois qu’il ne s’agit pas d’un « abandon des engagements pris devant les électeurs de Punaauia qui m’ont accordé leur confiance en tant que leader de la liste des Tamarii Punaauia. »



Il s’engage en effet à poursuivre ses actions avec le Tapura Huraatira, qui continuera de siéger au conseil municipal, mais également via l’association loi 1901 Tamarii Punaauia créée à cet effet, et dont il reste le président. C’est son suivant de liste, Antoine Rua, ancien maire adjoint de Punaauia, “particulièrement investi dans l’action associative auprès de la jeunesse”, qui siégera à sa place au conseil municipal.