Rodolphe Apuarii presque réélu à la Fédération tahitienne de va'a

Tahiti, le 21 janvier 2024 - On ne change pas de barreur à la Fédération tahitienne de va’a (FTV). Avec 193 voix contre 182, la liste menée par le président sortant Rodolphe Apuarii devance de onze petites voix celle de son adversaire, Alfred Mata, lors de l’élection organisée samedi matin. Si le nouveau conseil fédéral de la fédération est bien validé, il n’a pas pu élire son président faute de quorum. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce lundi à 17 heures pour élire officiellement Rodolphe Apuarii qui entame ainsi son 4e mandat.



L’élection ce lundi soir de Rodolphe Apuarii à la tête de la Fédération tahitienne de va’a (FTV) pour son quatrième mandat successif ne devrait être qu’une formalité. Une nouvelle assemblée générale doit se tenir à 17 heures au bureau de la fédération à Taaone, car après une journée de samedi très longue, la majeure partie des présidents de club avait fini par déserter le fare va’a de Taaone. Résultat des courses, il n’y avait plus le quorum requis pour procéder à l’élection du président dont la liste était arrivée en tête.



Car il faut savoir que le statut de la fédération prévoit qu’une fois que les votes sont terminés et que la liste arrivée en tête est validée, il y a une suspension de séance au cours de laquelle le nouveau conseil fédéral présente son candidat à l’élection. Mais en fin d’après-midi ce samedi, le fare va’a de Taaone était presque vide. “Les trois quarts étaient partis et il n’y avait plus le quorum”, nous a expliqué le secrétaire général de la fédé, Armand Colombani. Il faut dire que dès le matin, le problème de quorum avait déjà provoqué beaucoup de retard puisque l’assemblée générale n’a commencé qu’à 11 heures alors que les présidents de club étaient convoqués depuis 9 heures. Deux heures de retard et on sentait un certain agacement déjà dans l’assemblée. “On attend qu’il y ait le quorum pour commencer sinon on va être obligés de reporter”, nous confiait alors Rodolphe Apuarii.



Onze voix d’écart



Deux listes se faisaient face : celle du président candidat à sa propre succession Rodolphe Apuarii et celle de celui qui était son vice-président délégué depuis quatre ans, Alfred Mata. Bien malin celui qui aurait pu se livrer à un pronostic. Personne ne s’y est risqué d’ailleurs. Quand on posait la question aux différents présidents de club présents, ils nous répondaient : “Ça va être serré…”, “Je pense que ça va se jouer à quelques voix…” Ils ne croyaient pas si bien dire puisque seulement onze petites voix séparent les deux candidats. Après trois heures de vote (entre 12 h 15 et 15 h 15), place au dépouillement. Sur 375 bulletins exprimés représentant 403 voix (avec les procurations) et 145 clubs, la liste de Rodolphe Apuarii l’emporte avec 193 voix contre 182 voix pour Alfred Mata.



Un mouchoir de poche qui met clairement au jour deux camps et deux visions. “Avec onze voix d’écart, on voit qu’on a deux groupes : soit on a voté pour le changement, soit pour la continuité”, a ainsi analysé Rodolphe Apuarii. De son côté, Alfred Mata assure qu’il n’est “pas du tout déçu” et est “fier de son équipe et du travail accompli”. On sent néanmoins qu’avec ces onze petites voix de différence, la pilule a un peu de mal à passer. “On va dire qu’il y a des choses pas normales qui se sont passées… Ce n’est pas terminé, cette histoire. On va voir comment ça va évoluer”, a-t-il confié à Tahiti Infos sans vouloir en dire davantage. Pour Rodolphe Apuarii, en revanche, il n’y a aucune “ambiguïté” dans le résultat de ce scrutin et il est “serein” pour la suite. “En tant qu’adversaire, on a compris qu’il ne veut plus travailler avec nous”, s’est ainsi résigné le président sortant qui doit donc être réélu ce lundi soir et entamer sa treizième année de mandature à la FTV.