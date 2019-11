Robbie Williams enrôlé pour Miss France 2020

Paris, France | AFP | vendredi 15/11/2019 - Le chanteur britannique Robbie Williams sera l’invité d’honneur de l’élection de Miss France 2020, le 14 décembre à Marseille (Bouches-du-Rhône), en direct sur TF1, a annoncé vendredi la chaîne.



Trente reines de beauté régionales de 18 à 24 ans sont en lice pour succéder à Miss France 2019, Vaimalama Chaves, Miss Thaïti 2018. Pour la 25e fois, Jean-Pierre Foucault présentera la cérémonie organisée à Marseille, sa terre natale.

Pour Rémy Faure, directeur des programmes de flux de TF1, « l’élection Miss France, émission fédératrice, est l’un des plus gros événements pour la chaîne et la télévision, en décrochant en 2019 la deuxième meilleure audience de l’année avec 7,5 millions de spectateurs ». Au moment du sacre, 9 millions de téléspectateurs étaient réunis.

"Toutes les générations sont concernées par ce programme qui n’est pas celui du microcosme parisien. Pour tous, c’est une madeleine de Proust. L’an dernier, nous avons gagné 5 points d’audience chez les moins de 35 ans", s’est félicité M. Faure lors de la présentation des candidates organisée dans un palace parisien.

Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, a annoncé que 15 demi-finalistes et non plus 12, seront désignées par un jury professionnel, les téléspectateurs conservant un vote 100% public pour les finalistes.

Cette année, la cérémonie aura pour thème "le tour du monde des Miss". La première étape sera Tahiti dès la semaine prochaine pour un voyage d’intégration avec cours de maintien et épreuve de culture générale.