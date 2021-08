Rivière-Salée : Réhabilitation des 103 duplex du FSH bientôt terminée

Nouméa - France - AFP - Jeudi 5 août 2021 - Discutée dès 2009, mais lancée en 2013, la réhabilitation des neuf barres d'immeubles du bailleur social, totalement repensées, se terminera à la fin du mois avec la livraison des 37 derniers logements.

Pour Technicien affecté à la réhabilitation des duplex de Rivière-Salée pour le FSH depuis 2013, Grégory David l'a confirmé jeudi : les 37 derniers logements du bailleur social devraient retrouver leurs locataires à la fin du mois. La livraison des bâtiments H et I, derniers des neuf barres construites en 1973, refermera un chapitre ouvert dès 2009 par les locataires, non sans quelques rebondissements.



Chantier lourd, échelonné en plusieurs tranches selon les financements, et le relogement des locataires, majoritairement dans les résidences Bouo (Dumbéa-sur-Mer) et Port Magenta, la réhabilitation aura finalement coûté 2,2 milliards de francs. Situés sur 2,2 hectares entre les rues Collardeau, Levesque, Blum, Song et des Arts-et-métiers, les 103 duplex F3 sont aujourd'hui reconvertis en 32 F3, 68 F4 et 3 F5.



Un sacré changement



Commencée en janvier 2020, la dernière tranche de la réhabilitation n'aura pas non plus échappé à son lot de contretemps. "On a eu un petit souci sur la défiscalisation. On a presque dû patienter deux ans pour avoir l'agrément fiscal et poursuivre l'opération de réhabilitation", confirme Grégory David. Pour autant, la fin est proche. L'arrivée des premiers locataires est annoncée pour le 18 août, et les suivants, à la fin du mois. Avec eux commencera un projet pilote lancé par le FSH sur la consommation énergétique (lire par ailleurs). Et une nouvelle vie pour leurs voisins, également locataires du FSH, situés de l'autre côté de la rue Song.



Comme Annette Martin, locataire avec son mari entre les années 80 et 90, qui souhaitait revenir. C'est chose faite, après un an et demi passé à Riverstar. "J'aime bien le quartier. Il y a beaucoup d'anciens habitants comme moi", raconte la grand-mère, enthousiaste. "Il y a eu un sacré changement. Avant, on n'avait que deux chambres, là on en a trois avec une belle cour devant, et derrière." Elle observera attentivement l'arrivée des nouveaux. "On espère qu'ils se tiendront à carreaux", plaisante-t-elle. Situé dans un logement individuel, un riverain l'appuie.



"J'ai grandi dans le quartier. À force, on ne fait plus attention aux travaux. Mais c'est bien. Ceux qui sont revenus dans les logements, je les connais, donc c'est bon. Là, il faudra voir." Les nouveaux locataires, Béatrice*, jeune maman installée depuis 2018, les attend elle aussi avec impatience, mais pas pour les mêmes raisons. "Il y a déjà une bonne ambiance, on s'entend tous bien, mais je pense que ça va animer le quartier pour les enfants".