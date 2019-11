Rivals et ses 3000 rivaux

Benoît Rivals participe en ce moment en Chine au Granfondo Yunnan, une course à laquelle sont inscrits 3 000 cyclistes. Il a terminé la quatrième étape à la 138e place.



Le président du vélo club de Tahiti (VCT) Benoît Rivals, connu pour être également l’organisateur de la Ronde Tahitienne, participe actuellement à la course cycliste Granfondo Yunnan qui se déroule en Chine. Mer- credi, Benoit Rivals a bouclé la quatrième étape qui proposait un parcours de 200 kilomètres avec 3 500 mètres de dénivelé positif.



“On est passé par tout ce que peut proposer une course de vélo. Descentes techniques, vallées ventées, routes pavées avec des pentes incroyables... On a passé également le mur de Yian Tan, une bosse de trois kilomètres à 12%, on a passé deux cols, le premier après 12 km et le deuxième après 160 km de course !” a-t-il écrit sur son profil facebook.



“Je suis au final super content de ma journée que j’ai gérée à la perfection en prenant la 138e place, ce qui me replace 129e au classement général. Mon objectif de terminer l’épreuve dans les 250 premiers commence à prendre forme” ajoute-t-il.



Pas moins de 3 000 coureurs sont engagés, d’une trentaine de nationalités différentes. Benoît Rivals en profite pour faire la promo- tion de la Ronde Tahitienne dont la prochaine édition devrait voir la participation de coureurs chinois, suite à un partenariat réalisé entre le VCT et l’organisation du Granfondo Yunnan.