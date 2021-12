Risques d'avalanches, de crues et d'inondations, cinq départements en vigilance orange

Paris, France | AFP | mercredi 29/12/2021 - La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et l'Ain ont été placés mercredi 29 décembre par Météo France en vigilance orange aux pluies et aux inondations. Les trois premiers départements sont également concernés par une vigilance orange aux avalanches. Enfin, le Puy-de-Dôme et l'Ain ont été placés en vigilance orange pour risque de crues.

"Les précipitations d'intensités voisines de 3 à 6 millimètres par heure se poursuivent sur les départements placés en vigilance orange", précise le bulletin Météo France publié à 16 heures. Cet épisode devrait se poursuivre "jusqu'au milieu de nuit avant de faiblir et de cesser jeudi en fin de matinée", selon le prévisionniste.



En montagne, "l'activité avalancheuse devrait marquer le pas" dans la nuit de mercredi à jeudi. "Cependant, l'humidification des manteaux neigeux très épais en altitude peut induire un temps de latence et des avalanches pourront encore se produire en fin de nuit et début de journée jeudi", prévient Météo France.



