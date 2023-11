Risque dépressionnaire : La Polynésie épargnée mais prévenue

Tahiti, le 15 novembre 2023 – Météo France l'annonçait quelques semaines plus tôt, la saison El Niño 2023-2024 promet d'être atypique. Et ce mercredi, la direction interrégionale de la Polynésie française de Météo France a fait état d'un premier système dépressionnaire fort, évoluant à 3 300 km au sud-ouest de Tahiti.



Si les prévisions laissent entendre que la saison 2023-2024 d'El Niño en Polynésie française ne tend pas à ressembler aux crises mémorables de 1997 et 2015, les modèles climatiques s'accordent néanmoins sur l'aspect atypique de la saison à venir. “C'est un risque qu'il faut prendre au sérieux et qui se prépare”, déclarait Météo France au micro de Tahiti Infos à l'ouverture de la saison cyclonique. Aujourd'hui, force est de constater que les scientifiques n'avaient pas tort.



En effet, à 2 heures du matin ce mercredi, les services de Météo France ont fait état d'un premier système dépressionnaire fort situé à 3 300 km au sud-ouest de Tahiti. Une activité dépressionnaire non négligeable, produisant des vents allant de 90 à 130 km/h, mais qui heureusement se dirige vers le sud, dans des eaux plus froides, ce qui devrait atténuer le phénomène de manière significative. Si la Polynésie ne risque rien pour cette fois, nul doute que cette première alerte a donné le ton pour la saison à venir.