Risque d’effondrement de la route à Toahotu

Tahiti, le 27 mars 2024 - Depuis mercredi, fin d’après-midi, une circulation alternée a été mise en place aux abords de la plage de Maui, en raison de la formation d’un trou en plein milieu de la route territoriale reliant Taravao à Teahupo’o. Le diamètre sous-terrain de cet affaissement a été estimé à plus d’un mètre par les pompiers de Taiarapu-Ouest.



Aux abords de la plage de Maui, mercredi vers 16 heures, un trou a été signalé en plein milieu de la chaussée sur la route territoriale reliant Taravao à Teahupo’o. La police municipale de Taiarapu-Ouest a été interpellée par un passant. “On nous a indiqué un danger sur la route. On a tout de suite balisé la zone côté mer et mis en place une circulation alternée”, nous a indiqué un agent.



Pour le représentant des pompiers, le risque d’accident concerne les deux-roues, car “le trou est en plein milieu et peu visible de jour comme de nuit”, mais aussi les véhicules plus lourds, avec “un vide d’un peu plus d’un mètre de diamètre sous le bitume”. La Direction de l’équipement a été informée de la situation.



Fortes pluies ou forte houle ? Pour l’heure, difficile de connaître les causes précises de cet affaissement. Il y a quelques années, un phénomène similaire s’était déjà produit sur cette même portion de route. Ce nouvel incident survient à une dizaine de kilomètres du site olympique de Teahupo’o, quelques mois seulement après une opération de rebitumage.