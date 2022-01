Risque d'affaissement du pont Teruvea de Pueu

Tahiti, le 15 janvier 2022 – La commune de Taiarapu-est informe les usagers de la route que le pont de la rivière Teruvea montre des "signes incontestables de fragilité". La circulation des poids lourds y est donc désormais interdite. La circulation des véhicules légers se fait en alternance.



Dans un communiqué diffusé vendredi soir, la commune de Taiarapu-est signale que le pont de la rivière Teruvea présente des "signes incontestables de fragilité". Pour des raisons de sécurité, et ce jusqu'à nouvel ordre, la circulation y est désormais interdite pour les poids lourds, transports communs et scolaires compris. La mairie précise que cette mesure "vise à éviter l'aggravation rapide du risque d'affaissement". La circulation des véhicules légers se fera en alternance. Les forces de l'ordre veilleront au respect de ces mesures.



La mairie annonce également qu'une équipe de l'Équipement va procéder en urgence "à un renforcement de la structure en attendant une solution pérenne". Dans le cas où ces travaux s'étendent au-delà du week-end, les usagers de la route sont invités à prendre leurs dispositions "pour ne pas se faire surprendre lundi pour les livraisons de marchandises et de carburant".