Rikkie Kollé, première Miss Pays-Bas transgenre

La Haye, Pays-Bas | AFP | lundi 10/07/2023 - Rikkie Kollé a remporté le titre de Miss Pays-Bas, une première dans le pays pour une femme transgenre qui a déclaré vouloir être "une voix et un modèle" pour les autres.



La jeune femme, âgée de 22 ans, originaire de la ville de Breda (sud), a été couronnée samedi et va désormais concourir pour le titre de Miss Univers au Salvador, ont annoncé les organisateurs.



"JE L'AI FAIT", a-t-elle posté sur Instagram après sa victoire. "Oui, je suis trans et je veux partager mon histoire, mais je suis aussi Rikkie, et c'est ce qui compte pour moi".



Elle devient la deuxième candidate trans au concours de Miss Univers, après Angela Ponce, Miss Espagne en 2018.



Selon les organisateurs de Miss Pays-Bas, "c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une femme trans remporte cette compétition".



Rikkie Kollé a "rayonné tout au long de la compétition", et a "une histoire forte avec une mission claire", ont-il ajouté sur leur site internet.



La nouvelle Miss a assuré vouloir utiliser sa victoire pour apporter "du changement à la société".



"En tant que Miss Pays-Bas 2023, je veux être une voix et un modèle pour toutes les jeunes femmes et les personnes queer", a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé sur le site du concours.



"Je sais mieux que quiconque ce qu'est se sentir seule, et de ne pas être entourée de seules pensées positives".



"Quand j'étais un petit Rik et que j'ai fait mon coming-out comme trans, ça n'a été facile pour personne (...). Aujourd'hui, je suis plus forte que jamais".



La dernière Néerlandaise à avoir gagné la compétition de Miss Univers est Angela Visser, en 1989.