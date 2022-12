Rififi avec le Tavini à Papara, Puta'i retourne au Tapura

Tahiti, le 7 décembre 2022 – Passé du Tapura au Tavini il y a trois mois, Puta'i Taa'e vient de faire le chemin inverse à l'assemblée. Mais c'est bien à Papara qu'il faut trouver l'origine de la désunion avec le parti indépendantiste, sur fond de lutte de pouvoir et de problèmes de nominations avec les désormais ex-alliés Tavini Clément et Béatrice Le Gayic.



À la fois ex et futur élu Tapura de Papara, le représentant et ancien maire Puta’i Taa’e a créé la surprise cette semaine. L'élu a démissionné du Tavini après y avoir adhéré il y a tout juste trois mois pour retourner au bercail du Tapura, comme annoncé par Tahiti Nui Télévision dans la journée. L’élu l’a annoncé en interne au parti bleu ciel. Quelques explications “officielles” ont été données sur les questions de probité ou le nombre d'années nécessaires d'adhésion au Tavini pour en devenir candidat… mais de toutes façons contredites par les situations contradictoires d'autres membres et candidats du parti indépendantiste. Selon nos informations, c'est à Papara qu'il faut chercher la genèse de ce départ. Puta’i Taa’e a d'ailleurs organisé ces derniers jours plusieurs réunions dans sa commune pour détailler les problèmes internes au conseil municipal de Papara depuis l’adhésion du couple Le Gayic à la majorité municipale et la courte idylle avec les élus Tavini.



Le couple le Gayic a quitté la majorité



Le couple Clément et Béatrice Le Gayic ont en effet annoncé mercredi à Tahiti Infos qu’ils démissionnaient de la majorité de Sonia Taa’e à la mairie de Papara. “On va sortir de la majorité car il y a un manque de respect par rapport au travail fourni”, affirme Béatrice Le Gayic. L'élue rappelle qu’elle est responsable de la direction des ressources humaines et qu’elle a été mise de côté pour l’embauche du nouveau directeur général des services (DGS). Selon elle, c’est un candidat de Puta’i Taa’e qui a été retenu en la personne de Vairupe Perez, directeur de l’Epic Vaipu, la régie de l’eau dans la commune, en lieu et place d’une “jeune fille qui a les compétences, qui est diplômée et qui a de l’expérience”. Elle dénonce le choix de prendre Vairupe Perez en intérim comme DGS jusqu’au 1er décembre dernier et la convocation de tous les chefs de service de la commune à une réunion mercredi matin avant même la nomination officielle du directeur.



“[Sonia Taa’e] a déjà fait son choix et je ne veux pas cautionner des choses comme celle-là. Je suis déçue de son comportement, car pour moi c'est une honte de se comporter de la sorte. Pourquoi faire semblant de faire un entretien s'ils ont déjà fait leur choix ? Il faut arrêter.” Elle glisse qu’il serait bon pour la tāvana d'avoir une femme à ses côtés. “Ce n'est pas elle qui décide mais son mari et il a décidé que ce sera Vairupe. Le problème c'est son mari, car il est toujours derrière.” Béatrice Le Gayic feint de découvrir cette façon de décider de Sonia Puta’i qu'elle dénonçait pourtant dans l'opposition il y a quelques mois. “Je ne l'ai pas connue comme ça. Cela fait six mois qu'on se voit régulièrement avec la majorité donc on a appris à la connaître, mais franchement c'est la première fois que je la vois comme cela.”



“Je ne veux pas de siège”



Contacté, l’ancien tāvana de Papara Puta'i Taa'e commence par réaffirmer qu’il n’a jamais adhéré au parti indépendantiste pour être sur la liste aux territoriales. “Je ne veux pas de siège”, martèle l'élu, qui semblait plus enclin à positionner sa femme sur les prochaines élections d'avril 2023. Interrogé quant à sa démission du Tavini et sa ré-adhésion au Tapura, Puta’i Taa’e affirme que son positionnement politique n'a pas fondamentalement changé. Il maintient qu'il a été élu tāvana en son temps grâce aux voix du Tapura et du Tavini. “La base du Tavini, ici à Papara, croit en moi. Mais c’est juste les notes de la guitare qui ne sont pas réglées. Quand j’ai joué de la guitare, le Tavini n’a pas dansé. Et tu crois que je vais continuer à jouer pour rien ? Je dis bye-bye. Et quand j’ai joué de la guitare au Tapura, ils ont dansé. Je dis juste ce que j’ai vu”, dit-il. Le représentant-mélomane insiste : Ce n’est pas le parti bleu ciel qui l'a mis dehors et ce n'est pas le parti rouge et blanc qui est venu le chercher. C'est sa décision.



Quant au manque de probité qui lui a été reproché à son arrivée au Tavini, l’ancien tāvana attaque cette fois-ci directement le député et fils de ses anciens alliés. “Pourquoi le fils du couple Le Gayic et député Temata'i raconte cela à tout le monde ? Il est plus propre que moi lui ? Le Tavini ferait mieux de retirer cette disposition, elle est valable pour certains et pas pour les autres”, raille le représentant en évoquant à demi-mot la condamnation d'Oscar Temaru dans l'affaire Radio Tefana. “C’est un message qu’envoie le député Temata'i Le Gayic à son propre président de parti ?”



“Le couple Le Gayic veut le pouvoir”



L'une des principales raisons de sa désunion avec le Tavini ? Les luttes de pouvoir avec Béatrice et Clément Le Gayic à Papara, dont le rapprochement avait scellé son union avec le parti indépendantiste il y a trois mois. “Le couple Le Gayic veut le pouvoir. Ils veulent être Calife à la place du Calife.” Selon Puta'i Taa'e, la nomination du directeur général des services a été symptomatique de cette lutte d'influence des deux élus Tavini à la mairie. Puta'i Taa'e rappelle que les Le Gayic voulaient remettre en place l'ancienne DGS de la commune qui n'est autre que “la directrice des comptes de campagne de leur fils Tematai Le Gayic lors des dernières législatives”. Selon lui, ce sont eux qui sont responsables de la révocation, il y a quelques mois, de l’ancienne DGS Catherine Perdriau-Wong. “Les Le Gayic ne voulaient pas de cette popa’a, ils voulaient mettre la directrice des comptes de campagne de leur fils et tāvana a refusé.”



Puta'i Taa'e a donc quitté le Tavini pour retourner au Tapura. Il devrait changer de groupe politique dès ce jeudi à l'assemblée. Mais c'est bien davantage sur Papara que que sur Tarahoi que l'élu a les yeux rivés. “Les Le Gayic voulaient mettre tāvana Sonia dans le trou. Ces personnes ne vont jamais changer. C’est pour cette raison qu’ils n’ont jamais été et ne seront jamais tāvana de la commune.”