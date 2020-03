Rififi autour de l'extension du Salon Made in fenua du Centre Vaima

Dans ses statuts, l'association Vaima plazza basse a pour objet de "s'opposer par tous les moyens légaux et toutes les voies de droits aux actes de concurrence déloyale". Et l'organisation de l'extension du Salon Made in fenua, telle qu'elle a été présentée, en fait partie. En effet, les commerçants se disent "absolument contre ce projet".



Selon ces derniers, un tel événement relève de la concurrence déloyale. "On ne peut pas mettre des stands d'exposants qui auront payé 25 000 Fcfp pour être là devant des boutiques qui payent des patentes, louent des locaux et qui vendent des produits qui peuvent ressembler à ceux vendus dans le contexte du salon !", ont rajouté les représentants de l'association.



Le directeur du centre précise sa position concernant cet événement : "J'ai été contacté par M. Manes et j'ai donné mon accord de principe, mais sous réserve de l'accord des associations de commerçants". Quand on lui demande sa position sur ce sujet, celui-ci détaille : "Je souhaite que tout le monde voie un intérêt à faire venir des exposants extérieurs dans le centre". En réalité, les commerçants voient d'un mauvais œil cette extension ; à cela, Philippe Vasseur répond : "J'autoriserai les exposants à certains endroits qui ne dérangent pas les commerçants qui n'apprécient pas l'idée de ce projet".