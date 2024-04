Reynald Taaroa titré au tournoi d’Excelsior

Tahiti, le 15 avril 2024 - La finale du simple messieurs 2e série du tournoi d’Excelsior s’est déroulée jeudi dernier sur le court principal du site du club organisateur à La Mission. Reynald Taaroa s’y est nettement imposé (6-3, 6-2) face à Landry Lee Tham.



Favori du tableau élite messieurs du tournoi d’Excelsior, Reynald Taaroa a confirmé les pronostics, jeudi dernier. En l’absence au Fenua de plusieurs pointures du tennis tahitien tels Gillian Osmont, Heimanarii Laisan ou Antoine Voisin et de Heve Kelley, le tenant du titre qui a fait l’impasse sur le tournoi cette année, Reynald Taaroa était le mieux classé dans le tableau et donc le principal candidat à la victoire en 2e série messieurs. Le sociétaire de Fei Pi était en outre revanchard, battu sèchement (6-0, 6-1) en finale par Heve Kelley lors de l’édition précédente en 2023. Reynald Taaroa a donc logiquement décroché le trophée cette année et s’il a déroulé en finale contre Landry Lee Tham, il a connu quelques frayeurs en demi-finale contre le jeune Noah Ah Kim Win Chin en lui cédant le premier set avant de remettre les choses au point dans les deux suivants.



Landry Lee Tham s’est aussi qualifié pour la finale en trois manches lâchant également le premier set à Jules Gallopin. Le joueur de Chonwa s’est présenté jeudi soir déjà auréolé d’un titre dans le tournoi, celui du tableau messieurs 3e/2e série +45 ans. Mais l’aîné de la finale 2e série n’a pu enrichir son palmarès face à un Reynald Taaroa qui s’est imposé en une heure. Auteur de jolis coups gagnants principalement en passing, Reynald Taaroa a breaké à 4-3 dans le premier set et bouclé la manche à 6-3, Landry Lee Tham commettant alors beaucoup de fautes directes.

Riche palmarès pour Mehetia Boosie



Et ça ne s’est pas arrangé en début de deuxième set pour le joueur de Chonwa qui a perdu son service d’entrée et s’est retrouvé mené 2-0 puis 4-0. Il a eu un sursaut en revenant à 4-1 après avoir pris le service de Reynald Taaroa puis a enchaîné avec son service pour réduire l’écart à 4-2. Le joueur de Fei Pi a servi son jeu par la suite et a pris à nouveau le service de son adversaire pour boucler la manche à 6-2 et le match sur son service. Landry Lee Tham a toutefois lutté jusqu’au bout car Reynald Taaroa a eu besoin de cinq balles de match successives pour mettre un terme à la partie.



Chez les dames, très bon bilan de Mehetia Boosie, la jeune (17 ans) joueuse de Raiatea qui a réalisé un parcours sans faute dans le tournoi en s’imposant en simples dames, doubles dames avec Tavero Chung et doubles mixtes avec Robert Chonvant. Ce dernier a réalisé un doublé tout comme Reynald Taaroa, les deux joueurs s’étant imposés en doubles messieurs 2e série. Le tournoi connaîtra son épilogue ce lundi avec la finale 3e série messieurs entre Keanau Lei Foc, qui a brillé chez les jeunes au championnat régional du Pacifique Est, et Jules Gallopin, et après deux mois de compétition, le rendez-vous d’Excelsior étant le plus étoffé des tournois de club avec une trentaine de tableaux. La remise des prix aura lieu le samedi 20 avril au club-house de La Mission.



Patrice Bastian



Résultats des finales



DAMES

*Simples

- 2e série : Mehetia Boosie (Rai) bat Tavero Chung (Dra) 6-1, 6-3

- 3e série : Mihivai Dexter Hargous (Exc) bat Hinehere Lee (Cho) 3-0 (Ab)

- 4e série : Hinehere Lee (Cho) bat Aude Nasa (Phe) 6-2, 6-1

- Non-classées : Eryn Chong Koan (Exc) bat Sandra Hargous (Exc) 6-2, 6-1

- +40 ans : Cindy Tsing (Dra) bat Camille Roussel (Exc) 6-3, 7-6

- +50 ans : Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Rose Lotin (Rau) 6-1, 6-2

*Doubles

- 2e série : Boosie/Chung (Rai/Dra) bat Chang Yuk Shan/Vernhes (Rau) 6-4, 7-6

- 3e série : Chang Yuk Shan/Taruoura (Rau) bat Hirlemann/Roussel (Exc) 6-2, 7-6

- +40 ans : Lee Chip Sao/Metua (Exc/MU) bat Guttierez/Peters (TP) 6-3, 7-5



MESSIEURS

*Simples

- 2e série : Reynald Taaroa (FP) bat Landry Lee Tham (Cho) 6-3, 6-2

- 3e série (15/3 à 15/1) : Kealii Lei Foc (Exc)-Jules Gallopin (Phe) (Résultats non connus)

- 3e série (30 à 15/4) : Vincent Naulay (Cho) bat Enzo Rousseau (Exc) 7-6, 6-2

- 3e série (30/3 à 30/1) : Alec Lee Chip Sao (Phe) bat Sébastien Druguet (Phe) 6-2, 6-4

- 4e série : Patrick Appriou (Exc) bat Matahi Hunter (JT) 6-2, 6-1

- Non-classés : Henri Peretia (Rau) bat Matahi Hunter (JT) 7-5, 7-5

- +45 ans 3e/2e série : Landry Lee Tham (Cho) bat Marc Drewnovski (MU) 6-1, 6-3

- +45 ans 4e série : Alec Lee Ship Sao (Phe) bat Sébastien Druguet (Phe) 7-5, 3-6, 10-8

- +55 ans 3e/2e série : Denis Schwartz (FP) bat James Cridland (Dra) 6-3, 6-4

- +55 ans 4e série : Philippe Chan (Cho) bat Olivier Berriven (Cho) 7-5, 6-4

- +60 ans 3e/2e série : Thierry Hargous (Exc) bat James Cridland (Dra) 6-3, 4-6, 10-8

- +60 ans 4e série : Thierry Hargous (Exc) bat Stéphane Vetil (Rau) 6-2, 5-7, 11-9

*Doubles

- 2e série : Chonvant/Taaroa (JT/Fei Pi) bat Vandal/Yersin (Exc) 6-4, 6-4

- 3e série : Gallopin/Yan (Phe/Exc) bat Lei Foc/Lei Foc (Exc) 6-1, 6-4

- 4e série : Paheroo/Teniaro (JT) bat Hirlemann/Tahauri (Exc) 6-4, 6-7, 6-2

- +45 ans 3e/2e série : Drewnovski/Hanssler (Phe/FP) bat Sangue/Teihotu (JT/Rai) 6-2, 6-0

- +45 ans 4e série : Chenois/Drollet (TP) bat Shan/Talfer (Exc/Fau) 6-2, 6-4

- +55ans 3e/2e série : Hargous/Lo (Exc/Bor) bat Izal/Ng Powai (JT) 1-6, 7-5, 10-5

- +55 ans 4e série : Bambridge/Shan (Cho) bat Banner/Jonc (Phe) 6-2, 1-6, 10-6



MIXTES

- 2e série : Boosie/Chonvant (Rai/JT) bat Tehau/Lesturgie (Rau/Exc) 6-4, 7-6

- 3e série : Tehau/Yan (Rau/Exc) bat Dexter Hargous/Lei Foc (Exc) 6-0, 6-2

- 4e série : (Résultats non connus)

- +40 ans : Haoatai/Haoatai (JT) bat Roomataaroa/Hirlemann (MU/Exc) 5-7, 6-3, 12-10

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Avril 2024 à 17:38 | Lu 185 fois