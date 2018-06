Revivez le Tahiti d'antan au bal populaire du Tiurai le 14 juillet

Papeete, le 5 juin 2018 - Fort du succès de l'an dernier, Christophe Longelin et Karl Brinckfieldt ont décidé d'organiser de nouveau le grand bal populaire du Tiurai dans les jardins de la mairie de Papeete le 14 juillet prochain. Si vous souhaitez vous replonger dans l'ambiance du Tahiti d'antan, vous pouvez réservez dès maintenant vos places.



Revivre avec émotion le Tahiti d'antan le temps d'une soirée mémorable et festive, voilà ce que vous proposent cette année encore Christophe Longelin et Karl Brinckfieldt, les deux gérants de la société Tahiti Music Prod, en rééditant le grand bal populaire du Tiurai le 14 juillet prochain. "On voulait recréer un bal populaire pour le 14 juillet, mais avec en plus un spectacle rendant hommage au Tahiti d'antan. Nous nous sommes battus l'an dernier et au final, le pari a été gagnant, car 700 personnes étaient venues. Les retombées médiatiques après cet événement ont été très positives et ont été relayées par tous nos sponsors. Les gens nous en parlent encore aujourd’hui, on a donc décidé de réitérer l'évènement cette année" , explique avec enthousiasme Christophe Longelin, l'un des deux co-gérants de la société Tahiti Music Prod, qui table cette année sur 1200 personnes au total.