Revi Thon Sing s'offre la Taaroa Race

Tahiti, le 22 février 2020 – Revi Thong Sing a remporté samedi la huitième édition de la Taaroa Race, une course V1 marathon entre Taapuna et Papeete. Le sociétaire du club de Maona a Hine a devancé sur la ligne d'arrivée Kevin Céran-Jérusalémy et Paia Tamaititahio.



Reprise de la saison de va'a ce samedi à Punaauia. Le club Tahitian Paddle organisait en effet la huitième édition de la Taaroa Race, une course V1 marathon entre Taapuna et Papeete. Près d'une centaine de rameurs étaient engagés en open homme pour la première course de l'année.



Au programme pour les aito, un parcours de près de 21 kilomètres avec un départ du site de Teporifaaite à Punaauia, puis direction la passe Papeete, avant le retour vers la passe de Taapuna et la ligne d'arrivée à Teporifaaite.



Sur la ligne de départ on retrouvait notamment l'ogre du V1, Kevin Céran-Jérusalémy vainqueur l'an dernier, ou encore des champions comme Tutearii Hoatua, Damas Ami, ou encore Manutea Millon. Mais c'est Revi Thong Sing qui va surprendre tout ce beau monde.



Le sociétaire du club de Maona a Hine va faire la course en tête pendant quasiment tout le parcours. Céran-Jérusalémy prend le lead de la course pendant un moment sur le retour vers Taapuna. Mais Thong Sing lâche ses dernières forces dans la bataille, pour finalement franchir la ligne d'arrivée en premier après un peu plus d'une heure et demie d'effort, devant le rameur de Huahine. Paia Tamaititahio, complète quant à lui le podium de cette huitième édition de la Taaora Race en open hommes.



A noter la victoire chez les vétérans de Daniel Le Prado. Et la victoire de Marguerite Temaina chez les dames.