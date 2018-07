Réveillés en sursaut par l'irruption nocturne d'un kangourou

Melbourne, Australie | AFP | mardi 30/07/2018 - Une famille australienne a été réveillée en sursaut ce week-end par l'irruption théâtrale d'un kangourou qui, après être entré dans leur maison en pulvérisant une fenêtre, s'est finalement écroulé en sang dans la salle de bain.



Mafi Ahokavo a raconté lundi soir à la chaîne de télévision Channel Nine avoir été tiré de son paisible sommeil par le vacarme de la vitre explosée, avant de découvrir la nature de l'énergique intrus dans sa maison de Melbourne (sud), où il vit avec son épouse et leur garçon de trois ans.

"Nous étions en train de dormir quand nous avons entendu un énorme bruit venu de nulle part", a-t-il témoigné.

Paniqué, le marsupial ensanglanté par les bris de verre a semé le chaos dans la maison avant de s'effondrer d'épuisement dans la salle de bain.

Mafi Ahokavo a eu le temps de l'y enfermer avant que n'arrivent les secours, qui ont soigné l'animal, surnommé Norman.

"Le pauvre Norman n'était pas si loin que ça de la nature quand il a pris un mauvais chemin", a raconté sur Facebook Manfred Zabinskas, un de ses sauveteurs.

"Face à une barrière de maisons, de grillages et de portails fermés, il a vu le salut dans la fenêtre".

Il était soigné pour de multiples coupûres par les services vétérinaires quand il s'est échappé mardi de l'enclos des environs de Melbourne où on le remettait sur pied.