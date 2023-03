Réveil brutal pour les fonctionnaires d'État, qui ne fléchiront pas après le 49.3

Tahiti, le 16 mars 2023 – Réunis devant le monument aux morts face au haut-commissariat, les manifestants de l'intersyndicale des fonctionnaires d'État accusent le coup, après le passage en force de la réforme nationale des retraites grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Malgré la situation, la porte-parole de l'intersyndicale, Diana Yieng Kow, se dit prête à continuer le combat.



Les visages des manifestants étaient crispés, jeudi matin. Rassemblées pour un sit-in devant le monument aux morts face au haut-commissariat, les quelque 130 personnes réunies sous la bannière de l'intersyndicale des fonctionnaires d'État accusent le coup. En effet, le couperet est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque le gouvernement d'Élisabeth Borne a déclenché l'article 49.3 de la Constitution qui a donc fait adopter d'office, sans vote, la réforme nationale des retraites. "Je suis très en colère, car je croyais à la démocratie et à ce vote démocratique qui ne se fera donc pas", s'est indignée la porte-parole de l'intersyndicale, Diana Yieng Kow, lors de la manifestation. Si cette nouvelle aurait pu ébranler la motivation de la représentante syndicale, il en est tout autre : "J'ai contacté la métropole et on est conforté par un soutien massif de l'Hexagone. On continuera à manifester suivant les directions des centrales nationales. Pour aujourd'hui, on va faire de la pédagogie avec les personnes présentes et expliquer ce qu'est le 49.3 pour qu'elles puissent le réexpliquer aux collègues qui n'ont pas pu se déplacer". Pour elle, l'usage de cet article est un "échec du gouvernement" face à la détermination des manifestants qui "n'ont pas cessé de se mobiliser" depuis presque trois mois, que ce soit en Polynésie ou en métropole. Le texte de loi, lui, va désormais suivre le chemin législatif et passer devant le Conseil constitutionnel très prochainement.