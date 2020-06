Reva Reignier et Keha Desbordes s'offrent la Coupe Diane Lacombe

Tahiti, le 21 juin 2020 - La 19ème édition de la Coupe Diane Lacombe s'est tenue samedi à la piscine de Pater. Chez les dames, Reva Reignier, 15 ans, s'est imposée. Et du côté des hommes c'est Keha Desbordes, 16 ans, qui l'a emporté.



Les nageurs ont retrouvé samedi les plots de départ à la piscine de Pater, pour la 19ème édition de la Coupe Diane Lacombe, organisée par le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP). Une compétition classique du calendrier fédéral, organisée en hommage de en mémoire de la grande nageuse qui avait notamment participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.



Les favoris répondent présents



Pour cette première compétition post-confinement, plus d'une centaine de compétiteurs ont répondu présent. Parmi eux quelques têtes de gondoles de la disciplines comme Poerani Bertrand, 17 ans, tenante du titre et médaillée d'or l'an dernier aux Samoa sur le 200 m brasse. Sa coéquipière en sélection tahitienne Reva Reignier (15 ans) était aussi présente. Et chez les garçons on a pu noter les présences de Aroarii Barsinas, 14 ans, vainqueur de la Coupe Guy d'Esposito en début de saison, de Ohana Sommers (14 ans) ou encore de Keha Desbordes (16 ans) tenant du titre de la Coupe Diane Lacombe.



Comme pour les années précédentes, les nageurs ont effectué trois 50 mètres, en changeant à chaque passage de style de nage (crawl, dos, papillon, brasse). Le but étant de réussir le meilleur temps combiné. Et à ce petit jeu, chez les dames c'est Reva Reignier, du CNP, qui s'est imposée devant Poerani Bertrand. Et chez les garçons Keha Desbordes, licencié au club de I Mua Natation, a conservé son bien, en nageant du papillon, de la brasse et du crawl.



Une bonne reprise donc pour les nageurs qui se retrouveront les 4 et 5 juillet à la piscine de Tipaerui pour les championnats de Polynésie.