Réunion pour les subventions aux fédérations sportives

PAPEETE, 26 janvier 2018 - Une commission composée de 4 représentants de la Polynésie française, de 2 représentants de l'Etat, et de 4 représentants du mouvement sportif nommés par le président du Comité olympique de Polynésie française, s'est tenue, jeudi, à la Présidence de la Polynésie française, pour proposer l'attribution des subventions en faveur des fédérations sportives délégataires d'une mission de service public.



La Polynésie française et le Centre National pour le Développement du Sport contribuent financièrement à la mise en œuvre de programmes conduits par le mouvement sportif polynésien et son comité olympique, en particulier pour ce qui a trait au développement du sport pour tous, de la formation des cadres, du sport de haut niveau et de l'emploi sportif.



Une prochaine commission se tiendra début mars afin d’évoquer l'attribution de subventions à des associations sportives, ligues, comités, districts et associations du sport scolaire.