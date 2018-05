Réunion du Conseil d’administration d’Air Tahiti Nui

PAPEETE, le 11 mai 2018 - La ministre du Tourisme et des transports internationaux, Nicole Bouteau, a participé, mercredi après-midi, au conseil d’administration d’Air Tahiti Nui (ATN), en présence du Vice-Président Teva Rohfritsch et du ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou.



Les administrateurs ont eu à débattre de plusieurs points à l’ordre du jour dont les comptes annuels 2017 et le business plan 2018-2026 de la compagnie, qui intègre les éléments liés à la concurrence qui se développe sur la ligne Paris-Papeete dès ce mois-ci avec l’arrivée des premiers vols de French Bee, suivis en fin d’année des premières rotations de United Airlines depuis San Francisco.



La direction d’ATN a également fait un point sur les travaux de son futur siège localisé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dans l’immeuble Tua Rata, que la compagnie partagera avec l’Office des Postes et Télécommunications. La livraison est prévue courant août, pour un emménagement dans le courant du dernier trimestre 2018.



Ce conseil d’administration a aussi été l’occasion de présenter le premier rapport de développement durable de la compagnie, complémentaire à son rapport d’activité. Un des enjeux majeurs du développement durable concerne le rôle du transport aérien pour le développement économique des pays et l’impact de ce secteur d’activité en matière de réchauffement climatique. En octobre 2016, le secteur de l’aviation a pris un engagement historique de croissance neutre en carbone, c’est à dire de stabiliser les émissions de CO2 au niveau qu’elles atteindront en 2020.



Depuis 2015 ATN a décidé de s’engager dans cette démarche de développement durable appliquée à l’entreprise, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Cette démarche volontaire et responsable a été saluée par deux récompenses :



- un CUBE 2020 d’argent en catégorie Outre-mer pour avoir réalisé en un an plus de 14% d’économie d’énergie pour ses locaux de Tahiti grâce aux éco-gestes de ses salariés.

- Une travelPlus Airline Amenity Bag Award pour le kit confort en matériaux recyclables Poerava Business en catégorie « éthiquement durable ».