Rétrospective sport de l'année 2023

Tahiti, le 8 janvier 2023 - Que retenir de l'année écoulée ? Tahiti Infos livre une série de rétrospectives thématiques consacrées à l'actualité de l'année 2023 et vous propose aujourd'hui une sélection des événements qui auront marqué la vie sportive du fenua.

Les grandes dates 23 janvier : Football - L'OGC Nice indique que Marama Vahirua, 42 ans, a été nommé entraîneur de l'équipe réserve du Gym. Le coach tahitien dirige alors son premier match le dimanche même et signe sa première victoire sur le banc azuréen en l'emportant face à Marignane Gignac (2-1).



24 janvier : Football - Les Tama 'Ura s’inclinent à Fidji face à la Nouvelle-Calédonie en demi-finale du tournoi U-17 de l'OFC. Grâce à ce succès, les joueurs Calédoniens valident leur ticket pour la prochaine Coupe du monde U-17.



12 février : MMA - Nohotua Flores et Keoni Terorotua font leur entrée en lice, à Belgrade, aux championnats du monde de MMA amateur. Pas de réussite pour les deux Tahitiens battus dès le premier tour. Nohotua Flores s'est incliné par soumission face à l'Ukrainien, Ivan Yushchenko. Et Keoni Terorotua est allé au bout de son combat face au Mexicain, Carlos Polito, avant de perdre par décision partagée des juges.



19 février : Cyclisme - Vainqueur de la dernière édition de la Cyclo Mémorial René Malmezac, Kahiri Endeler remet ça en dominant les débats entre le vélodrome de Fautaua et Faaone (77 km). Le coureur de Tamarii Punaruu devance Manarii Laurent et le triathlète Jean-Marc Rimaud.



26 février : Surf - Kauli Vaast s’impose le jour de ses 21 ans au Pro Taghazout signant au passage sa première victoire sur le circuit des Qualifying series (QS). En finale, le natif de Vairao a pris le meilleur sur le Réunionnais, Jorgann Couzinet.



18 mars : Va’a - Shell Va'a signe une quatrième victoire de suite au Marathon Polynésie La 1ère. Hinaraurea et Mataiea Va'a, respectivement deuxième et troisième du général, ont profité de leur côté de la mauvaise performance d’Air Tahiti sur la deuxième étape.



14 mai : Athlétisme - Damien Troquenet, chez les hommes, et Louise Grosgogeat, chez les dames, remportent les championnats de Polynésie de 5 000 mètres.



23 mai : Football - Pirae s’incline au Vanuatu, en demi-finale de la Ligue des champions de l'OFC, face aux Fidjiens du Suva FC sur le score de 4-2. Menés 2-0 au bout d'une heure de jeu, les orange sont revenus au score grâce à Tamatoa Tetauira et Ariiura Labaste. Les hommes de Maheanuu Gatien, en supériorité numérique pendant une bonne partie de la seconde période, ont ensuite craqué en prolongation.



2 juillet : Athlétisme - En l'absence des cadors, Teva Poulain survole le championnat de Polynésie du 10 km. Du côté des dames, Élodie Touffet est intouchable.



8 juillet : Va’a - Shell remporte une cinquième victoire de suite au Fa'a'ati Moorea. Les hommes de David Tepava survolent de nouveau les débats en bouclant les 96 km de course dans un temps canon de 6h13'54.



6 août : Surf - Matahi Drollet remporte les Trials du Tahiti Pro. Dans des conditions dantesques dans la passe de Hava'e et à l'issue d'une finale époustouflante, le King de Teahupo'o prendra le meilleur sur Eimeo Czermak.



4 septembre : Swinrun - Cédric Wane et Thomas Lubin signent en Suède une belle performance à l'Ötillö Swimrun World Championship. Le duo, qui s'est baptisé les “Têtards des rivières de Tahiti”, se classe en effet 13e au scratch et 10e chez les messieurs, en bouclant les 60 km de course à pied et les 10 km de natation en 8h52'39.



9 septembre : Football - Sans jouer, l'AS Tefana s'adjuge son premier titre de la saison en remportant le Trophée des champions. Son adversaire, l'AS Pirae, qui demandait le report de la rencontre, ne se présentera pas sur la pelouse du stade Pater.



28 septembre : Basket-ball - Les joueurs de Arue s’imposent sur le score de 78-67 face à une équipe d'Excelsior dominée au rebond et qui perdra trop de ballons pour espérer l'emporter.



19 novembre : Football - L'AS Pirae s’incline 1-0 au 7e tour de la Coupe de France face au FC Saint-Méziéry. Les orange pourront nourrir des regrets au vue notamment d'une première période très aboutie.



12 décembre : La natation tahitienne brille aux Championnats de France juniors en bassin de 25 mètres à Montluçon. Cinq nageurs du Fenua décrochent un total de huit médailles dont deux titres de championnes de France pour Déotille Videau en juniors 1 (14 ans).

C'était le 6 mars : Tuaraina Tamata et Ratau Taerea Peni s'imposent au Classic Central Golf La 8e édition du Classic Central Golf Tahiti Infos s’est déroulée sur le parcours de Atimaono. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2021, Turaina Tamata l’emporte chez les hommes et Rarau Taerea-Pani signe également un nouveau succès chez les dames comme en 2022.



Rendez-vous récurrent du calendrier golfique local depuis sa création en 2016, le Classic Central Golf Tahiti Infos engendre toujours une solide participation comme c’est encore le cas ce week-end sur les greens de Atimaono avec 96 participants au départ, le samedi matin, toutes séries confondues.



Deux compétitions en une avec la classique formule stroke play mettant en scène les 1re, 2e et 3e série couvrant le parcours en stableford (formule qui calcule les points en fonction du par de chaque trou et de l’index de chaque joueur). Les conditions de jeu seront bonnes, car si le ciel sera continuellement menaçant, la pluie tombera finement et par intermittence et les greens resteront impeccables. Et Marco Brothers, le shérif de l’épreuve pour l’occasion, veillera à ce que le trafic sur le parcours soit aéré.



C'était le 20 mars : Édith Tavanae goûte aux championnats du monde amateur de boxe Édith Tavanae, 34 ans, participé, en Inde, à ses premiers championnats du monde de boxe amateur. Pour son entrée en lice, la Tahitienne (-70 kg) hérite d'un gros morceau avec l'Algérienne Ichrak Chaib, médaillée de bronze l'année dernière aux Mondiaux. Pas d'exploit pour Tavanae qui s'inclinera par arrêt de l'arbitre dès la première reprise.



La Tahitienne de 34 ans, qui boxe depuis ses 12 ans, aura titillé en Inde le gratin du noble art. À New Delhi, Édith Tavanae croise notamment la championne olympique de Rio et championne du monde, la Française Estelle Mossely. “C’est la concrétisation de toute une carrière de boxeuse, je suis émue de vivre cette expérience car l’espoir fait vivre”, déclarera celle qui est également couturière. “Vingt-deux ans après avoir mis les pieds pour la première fois sur un ring, qui aurait cru que je puisse participer aux championnats du monde. C’est donc une belle opportunité que je vais saisir et qui me pousse à continuer à y croire.”



D'entrée, Édith Tavanae subit les assauts de son adversaire avant d'être rapidement comptée au bout de seulement 40 secondes dans la première reprise. L'arbitre la laissera ensuite reprendre, mais au bout d'une nouvelle salve de coups de l'Algérienne, le combat est définitivement arrêté. Mais on peut imaginer que l'essentiel aura été ailleurs pour la Tahitienne.

C'était le 23 mai : 20ème anniversaire de la Tahiti Pearl Regatta La Tahiti Pearl Regatta fête, en cette année 2023, son 20e anniversaire. Chez les monocoques Division 1, le trio de Paihere, emmené par Florent Nasse, reste indétrônable au général, suivi par Arearea (Jean-Pierre Basse) et Horo Horo (Gaël Lamisse). En division 2, le haut du tableau général est occupé par Windfall (Roland Marti), Orion (Patrick Dijoud) et Esperanza (Daniel Canoville). Windfall complète une constellation d’étoiles commencée dès les premières éditions de la Tahiti Pearl Regatta (quatre victoires) et qu’il ne compte pas arrêter là…



Chantier naval des îles Sous-le-Vent (Georges Bernard), Melen Kru (Paul Follin) et Kaila (Gaël Rochette) règnent sur le dernier podium, celui des Cruising, qui regroupe les voiliers courant en temps réel. Ces concurrents, qui auront su démontrer leur sérieux tout au long de l’édition, pourraient bien rebattre les cartes des autres catégories en s’inscrivant en Racing dans les années à venir.



“C’était un très bel anniversaire”, conclura la coordinatrice Stéphanie Betz après la bataille. “Le spectacle sur l’eau était magnifique, l’ambiance était au rendez-vous, le soleil était de la partie, et même si le vent n’était pas aussi soutenu que lors des éditions précédentes, il a permis de départager les équipages sur la tactique plutôt que sur la vitesse.”



Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour savourer la prochaine édition, du 8 au 11 mai 2024. Et les équipages locaux ont intérêt à s’entraîner, car il se dit sur les pontons que plusieurs bateaux internationaux d’un constructeur célèbre ont déjà annoncé leur participation…

C'était le 12 juin : Fin de saison tendue en ligue 1 Alors que la 10e et dernière journée des play-offs de Ligue 1 doit se jouer, une histoire de carton jaune, de joueurs suspendus et de match à rejouer vient renforcer la confusion autour de cette fin de saison. Le 6 mai, Pirae gagne 2-0 contre Tamarii Punaruu. Sauf que deux joueurs, suspendus pour trois cartons jaunes accumulés, n'auraient pas dû prendre part à ce match. Et, selon les règlements de la fédération tahitienne de football, Pirae aurait dû perdre cette rencontre sur tapis vert. Mais le directeur des compétitions de la FTF, avançant une erreur informatique et administrative dans le suivi des cartons jaunes, décide finalement d'ignorer le règlement et de faire rejouer la rencontre le mardi soir.



La décision sera contestée par Tefana et la fédération rejettera son échec sur le club de Pirae qui aurait dû être plus vigilant avec ses cartons. La rencontre entre Pirae et Tamarii Punaruu sera finalement remportée par les joueurs de Punaauia, offrant le titre à l’équipe de Faa’a.



C'était les 6 et 7 juin : Vaast et Fierro aux JO Vahine Fierro, courant sous les couleurs de l'équipe de France, en étant la dernière représentante européenne aux mondiaux de surf ISA au Salvador, se qualifie pour les Jeux olympiques 2024. “Je suis passée par tous les états que je pouvais. Il y a deux ans, j'avais pris une grande baffe et ça m'a montré sur quoi je devais travailler”, explique-t-elle alors. “Je devais régler mes problèmes avec mes cycles [menstruels, NDLR] mais aussi le côté mental. Dans des compétitions où il y a énormément de pression comme ça, il faut être prête. Il faut être capable d'assumer et de surfer sous cette pression. Pauline [Ado] ne lâche rien, elle est tout le temps là à me pousser, à me faire progresser. Aujourd'hui, c'est moi qui me suis qualifiée. Ce matin, j'ai pleuré de stress. Là, je pleure de joie. C'est beaucoup d'émotion. Je vais faire les JO à la maison.”



Le lendemain, Kauli Vaast l’imite. Dans une série très disputée aux vagues incertaines, Kauli Vaast réussit à passer devant le dernier obstacle entre lui et les Jeux olympiques. En terminant devant l'Espagnol Gonzalo Gutierrez, il rejoint Vahine Fierro sur le chemin de l'olympisme. “Depuis que je sais que les JO auront lieu à Tahiti, j'avais ce rêve d'être qualifié. Je suis qualifié, c'est énorme. Je n'ai pas les mots”, s’écriera-t-il. “J'ai tout donné. J'ai été à 200%. J'ai de la chance d'avoir eu cette équipe de France autour de moi. On s'est soutenu. Je n'ai pas eu de bons résultats en début de saison sur les Challenger Series mais j'ai beaucoup travaillé et ça paye ! Voilà, je suis aux Jeux ! On va faire comme d'habitude : je vais surfer Teahupo'o, prendre du plaisir. On a une bonne équipe avec Vahine (Fierro) et Johanne (Defay) qui sont aussi qualifiées. Il en manque encore un. On sera prêts !”

C'était le 26 juin : Marama Vahirua intègre le Staff du grenoble foot 38 À la tête de la réserve de l'OGC Nice depuis janvier dernier, Marama Vahirua annonce sur les réseaux sociaux s'être engagé avec le Grenoble Foot 38, 10e de Ligue 2 cette saison.



Dans l'Isère, le Tahitien de 43 ans occupera notamment le poste de deuxième adjoint aux côtés du coach principal, Vincent Hognon. Le technicien polynésien aura aussi “à sa charge le secteur offensif mais sera également co-entraîneur de l’équipe Élite post-formation, avec Lucas Pouliquen”, précise un communiqué du club isérois.

Après donc trois ans à Nice, où il a occupé des postes d'adjoints dans les staffs U19 et U17 avant d'être nommé entraîneur de l'équipe B des Aiglons, le buteur à la pagaie tient aussi à saluer le club azuréen : “Je ne remercierai jamais assez l'OGC Nice pour tout ce qu'il m'a apporté ces trois dernières années car il a contribué à faire de moi le coach que je suis aujourd'hui.”

C'était le 26 août : Les Tiki Toa valident une 7ème participation en Coupe du monde Grands favoris de la Coupe des Nations d'Océanie, les Tiki Toa seront à la hauteur de leur statut tout au long des quatre jours de compétition. En finale, les protégés du sélectionneur Teva Zaveroni livreront sûrement leur prestation la plus aboutie en dominant une nouvelle fois les îles Salomon sur le score sans appel de 7-0.



La sélection tahitienne prendra rapidement les devants dans la partie en ouvrant la marque quasiment sur le coup d'envoi, grâce à une nouvelle réalisation de celui qui a été élu meilleur joueur du tournoi, Heirauarii Salem (1-0, 1e). Tamatoa Tetauira (2-0, 4e) et l'intenable Salem (3-0, 5e) alourdiront ensuite le score pour les Tiki Toa. Avec déjà un matelas confortable de trois buts, Heimanu Taiaraui et ses partenaires connaîtront un petit coup de mou en laissant beaucoup plus jouer leurs rivaux salomonais. L'occasion pour l'emblématique gardien des Tiki Toa, Jonathan Torohia, de briller et d'écœurer les attaquants adverses en sortant de belles parades sur sa ligne.



Les Tiki Toa peuvent se préparer pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer, organisée aux Émirats arabes unis en février prochain. Et pour préparer au mieux cette échéance, des matchs à l'étranger et des confrontations de haut niveau seraient en effet bienvenus pour la sélection tahitienne.

Les Tiki Toa ont déjà disputé deux finales de Coupe du monde, en 2015 au Portugal et en 2017 aux Bahamas. Et pour ce Mondial aux Émirats arabes unis, les Tahitiens connaîtront l'identité de leurs prochains adversaires le 4 octobre à l'issue du tirage aux sorts des groupes.

C'était le 10 septembre : Shell Va'a s'offre sa première Catalina Race C'est une ligne de plus à l'immense palmarès de Shell Va'a. En Californie, l'équipage d'Albert Moux s'impose pour la première fois de son histoire à la Catalina Race. David Tepava et ses protégés bouclent la traversée entre l'île de Catalina et la ville de Newport (48 km) en un peu plus de trois heures et demie. Derrière les Shelliens, l'équipage hawaiien de Ka Lahui Kai, qui pourra notamment compter sur les renforts des frères Tamaititahio, Paiateuira et Tapuarii, ou encore de Keith Vernaudon, pointent à plus de trois minutes des vainqueurs.



En plus des douze Moloka'i Hoe, des neuf Hawaiki Nui Va'a ou encore des seize Fa'a'ati Moorea, Shell Va'a compte désormais une victoire à la Catalina Race. Un premier succès qui en appellera certainement beaucoup d'autres à l'avenir.

C'était le 6 octobre : Désordre sur le ring avant les Jeux aux Salomon Une confrontation entre les boxeurs de la FBAPF, d'Ismaël Tahiata, et ceux de la PBA, de Tauhiti Nena, est initialement prévue pour déterminer la sélection d'athlètes pour les Jeux du Pacifique, organisés aux îles Salomon en fin d'année. Sauf que la FBAPF, récemment affiliée à la World Boxing et reconnue par le COPF, remplit désormais toutes les conditions pour envoyer ses seuls boxeurs à Honiara et y représenter le Fenua.



Le début d’un long conflit entre les deux fédérations de boxe qui dessert au final tous les boxeurs du Fenua et discrédite un peu plus encore la gestion de ce sport à Tahiti. L’image de la Polynésie française en boxe n’en ressort pas gagnante, celle du COPF et du ministère des Sports non plus. Heureusement, les pugilistes tahitiens feront un peu oublier ces errements lors des Jeux du Pacifique Sud.





C'était le 6 octobre : La team OPT renoue avec la victoire au Hawaiki Nui Va'a Treize ans après son dernier succès au Hawaiki Nui Va'a, le Team OPT s'offre sa troisième étoile sur la mythique course des Raromata'i. Temoana Taputu et ses partenaires s’imposént sur la traversée entre Taha'a et Bora Bora et profitent des galères de Shell Va'a pour l'emporter au général. Le Team Air Tahiti Va'a prend une nouvelle fois la deuxième place et les Shelliens, malgré cette contre-performance, s'invitent sur le podium de cette 30e édition.



Treize ans après leur dernier succès au Hawaiki Nui, les Temoana Taputu, Hitiroa Masingue, Tuatea Teraiamano et Hitiroa Masingue offrent leur troisième étoile à leur club. “On dédie cette victoire à tous les anciens rameurs qui sont passés avant nous”, déclarera un Temoana Taputu très ému sur la ligne d'arrivée. “On ne savait pas que Shell était à cinq. On a fait notre travail et on a poussé jusqu'à ce qu'on en puisse plus”, indiquera de son côté le barreur, Hitiroa Masingue.



À plus deux minutes, le Team Air Tahiti Va'a, vainqueur à Matira l'an passé, prend la deuxième place et remonte également au classement général en prenant la place de dauphin derrière le Team OPT. Le Team Huahine termine troisième de cette ultime étape mais l'écart est bien trop conséquent sur Shell Va'a pour espérer monter sur le podium au général.

Toute l'année : La tour infernale de Teahupo'o La nouvelle tour des juges à Teahupo’o, qui doit être installée pour les prochaines épreuves olympiques de surf et qui servira aussi de scaffolding lors des étapes du WCT, fait du bruit. Beaucoup de bruit. Enjeux environnementaux, associatifs, politiques, économiques et sportifs se mêleront sur une année entière. Les associations obtiendront des modifications majeures de cette tour, sans pour autant faire baisser leur colère. Une colère soutenue par des errements en communication institutionnelle de la part du comité organisateur des Jeux olympiques comme du gouvernement. Une colère bien entretenue par des surfeurs de légende comme Kelly Slater, capable de se muer en défenseur de l’environnement entre deux constructions de vagues artificielles. Une colère alimentée par les réseaux sociaux, les politiques qui, un jour oui, un jour non, se prononceront sur la tour.



Les travaux débuteront en fin d’année 2023. Oscar Temaru soufflera dans les bronches de ses bébés bleus à l’assemblée, contre tout, pourvu que le mot “État” figure dans le projet.



Ajoutons-y aussi l’épisode d’Anne Hidalgo et ces Jeux olympiques auront déjà fatigué la population avant même leur démarrage. Espérons que la fête, que représente la réception d’une épreuve olympique sur un territoire aussi petit, puisse malgré tout perdurer.

Beau bilan aux Jeux du Pacifique

Lors de la précédente édition des Jeux du Pacifique aux Samoa, Tahiti avait raté de peu le podium en terminant à la 4e place avec un total de 119 médailles. La délégation de 2023, quant à elle, revient avec 160 médailles, dont 50 en bronze, 53 en argent et 57 en or, la classant à la deuxième place devant l’Australie et juste derrière la Nouvelle-Calédonie, grand vainqueur de ces Jeux. Un résultat qui témoigne de la remarquable performance et de la détermination exceptionnelle de nos athlètes polynésiens.



Plus de 3 000 athlètes, issus de 24 nations, sont attendus pour s'affronter sur les 24 disciplines au programme. Les athlètes tahitiens seront de la partie et ils seront 291 'aito, engagés dans 23 disciplines, à défendre les couleurs du Fenua.

