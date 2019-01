Rétrospective culture : que s'est-il passé en juillet 2018 ?

Pas moins de 350 personnes réparties en six groupes sont montés sur scène pour cette nouvelle édition du Farereira’a. Ils venaient de Californie (États-Unis) et se sont disputé des prix en solo et en groupe. La cérémonie d’ouverture du concours, Oro’a Faatau Aroha, a eu lieu le dimanche 15 juillet, sur le marae Arahurahu, à Paea.