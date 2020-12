Rétrospective 2020 : L'année Covid au fenua

Soumise à un deuxième couvre-feu, la Polynésie compte plus de 100 morts. Tous les regards sont désormais tournés vers l'arrivée de 15 000 doses de vaccins.





Depuis le 10 septembre, les morts s'accumulent, atteignant vendredi dernier 103 décès. Le rythme des contaminations en revanche s'inverse. D'un taux d'incidence de 989 pour 100 000 habitants début novembre, soit l'un des "taux d’infection les plus hauts du monde", le fenua passe fin novembre à 422. Le taux de positivité ou le nombre de nouveaux cas confirmés par semaine sont également en baisse.







Les autorités sanitaires ont d'ailleurs lancé une étude de séroprévalence pour mesurer le nombre de personnes réellement contaminées. "On a probablement jusqu'à quatre à cinq fois plus de cas réels que de cas confirmés. Ces données vont nous aider à mieux anticiper", explique alors l'épidémiologiste Pierre-Henri Mallet.







Le durcissement des mesures sanitaires, dont un couvre-feu intervenu le 24 octobre, commencent à faire leur effet. Depuis, tout déplacement dans l’espace public est interdit à Tahiti et Moorea entre 21 heures et 4 heures du matin. Afin de ne pas risquer d'anéantir tous ces efforts, le couvre-feu est maintenu pendant les fêtes avec une rallonge d'une heure le 24 et le 31 décembre.







Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'arrivée d'un vaccin. Le 3 décembre, Édouard Fritch annonce la préparation d'un premier programme de vaccination de 130 000 personnes. Une semaine plus tard, le ministre de la Santé confirme l’arrivée attendue en Polynésie de 15 000 doses "dans le courant du mois de janvier, ou début février". La priorité sera donnée aux professionnels de santé et aux personnes vulnérables.