Rétrospective 2019 : une année éco

25 janvier

L’Épicerie Tahiti, le nouveau magasin de produits en vrac. Après Eco Vrac lancé à Mamao en mai 2018, c'est à Punaauia de recevoir une nouvelle épicerie écolo sans sacs ni emballages : l’Épicerie Tahiti.



11 avril

Moody's confirme la note de la Polynésie française à A3. La Polynésie française conserve la note "A3 avec perspective positive", ce qui pour le gouvernement "constitue la plus haute note jamais attribuée à la Polynésie française." Cette note est équivalente à A- chez les deux autres leaders de notation.



23 juillet

L’OPH jugé "inefficace et défaillant". Dans son rapport sur l'Office Polynésien de l'Habitat, la chambre territoriale des comptes étrille le fonctionnement de l'OPH dont la gouvernance politique est jugée "inefficace" et l’action en tant que bailleur social "défaillante"… L'OPH aurait ainsi 6 milliards de francs en loyers impayés.



31 juillet

L'Aranui 6 obtient 3,3 milliards de défiscalisation. Le succès du nouveau cargo mixte Aranui 5 incite son armateur à investir dans un bateau encore plus gros, l'Aranui 6. Le gouvernement va soutenir cet investissement à hauteur de 3,33 milliards de francs de défiscalisation locale, une aide qui pourrait être complétée d'une défisc' nationale. Le bateau devrait être livré en 2021 ou 2022.



21 août

La croissance a atteint 2,5% en 2018. L'estimation du PIB de la Polynésie par le CEROM révèle que la croissance de notre économie a été de 2,5 % en francs constants l'année dernière. Nous n'avions plus connu une croissance aussi rapide depuis 2003. Cette embellie économique a été accompagnée par la création de 1500 emplois.



2 septembre

Les inégalités de revenus très fortes au fenua. Selon les chiffres de l'ISPF analysés par Tahiti Infos, en Polynésie, les 10% les plus riches gagnent... neuf fois plus que les 10% les plus pauvres. En métropole, c'est seulement quatre fois plus. Les inégalités sont donc bien plus marquées au fenua, essentiellement à cause du très faible effort de redistribution de la fiscalité polynésienne.



20 septembre

L'Autorité polynésienne de la concurrence veut casser les prix. Dans un long avis analysant le marché de l'importation, l'Autorité polynésienne de la concurrence livre ses recommandations pour corriger les déséquilibres de notre économie et faire enfin baisser les prix.



14 octobre

Fin de la grève à l'Intercontinental Moorea... En attendant la suivante. Une première grève de 45 jours à l'Intercontinental de Moorea, suivie par 80 % des salariés, s'était terminée le 14 octobre par l'embauche en CDI d'une trentaine de salariés précaires. La grève avait repris, beaucoup moins suivie, le 20 novembre, pour demander la réintégration de 4 salariés suspendus après une accusation de viol collectif. Un mouvement de 18 jours qui a cette fois échoué.



20 novembre

Le tourisme en hausse de 10 % en 2019. L’Institut de la statistique annonce une augmentation de 10,5 % de la fréquentation touristique au fenua depuis le début de l’année. De janvier à septembre, 177 449 touristes sont venus en Polynésie et la barre des 200 000 visiteurs devrait être largement dépassée en fin d'année.



17 décembre

Plus de 100 000 passagers internationaux supplémentaires en deux ans. Les chiffres de l'aéroport de Faa'a sont très positifs. Après 63 277 passagers internationaux supplémentaires en 2018, cette année a été tout aussi généreuse en visiteurs avec encore 42 507 passagers de plus entre janvier et septembre 2019. La suite de l'effet French Bee et United Airlines, mais aussi des vols supplémentaires chez les autres compagnies.



20 décembre

Le retour du projet aquacole de Hao. Huit ans après la première annonce du projet, le lancement des travaux de construction de la ferme aquacole de Hao est promis pour le premier semestre 2020 par les investisseurs chinois de Tahiti Nui Ocean Foods.