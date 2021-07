Retraites: "trop d'incertitudes" pour un projet de loi à la rentrée, estime Castaner

Paris, France | AFP | vendredi 09/07/2021 - Le patron des députés LREM, Christophe Castaner, a estimé vendredi qu'il y avait "trop d'incertitudes" pour qu'un projet de loi sur une réforme sensible des retraites soit présenté à la rentrée.



"Je ne suis pas favorable à un calendrier trop rétréci", a déclaré M. Castaner, interrogé dans l'émission en ligne Le Talk du Figaro.



"Aujourd’hui, il y a trop d’incertitudes pour dire qu'il faut que ce texte soit présenté en septembre à l’Assemblée (nationale)", a-t-il ajouté.



"Il faut faire attention à ce que l’on ne se heurte pas à la crise sanitaire (du Covid-19) et au risque de blocage en ce moment où l’on a besoin de relancer l’économie", a plaidé M. Castaner, tout en estimant que cette réforme s'imposerait à terme.



"La question des retraites est devant nous, nous le savons, il faut sauver le régime des retraites", a-t-il souligné.



Evoquant une possible réélection d'Emmanuel Macron l'an prochain, il a estimé sur un plan général qu'un "quinquennat supplémentaire doit permettre des réformes en profondeur".



Le sujet des retraites a été remis sur la table par le chef de l'État lors d'un déplacement dans le Lot début juin. Toutefois, l'exécutif a depuis semblé peu pressé de rouvrir ce dossier socialement explosif.



Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a ainsi souligné récemment qu'une décision politique sur le sujet devrait être prise au vu de la situation économique "cet été et à la rentrée" et "en fonction de l'épidémie" de Covid-19.



Les syndicats sont unanimement opposés à la mise en œuvre d'une réforme avant l'élection présidentielle de 2022. Le Medef soutient un relèvement de l'âge de départ à 64 ans mais craint qu'une ouverture trop rapide de ce chantier ne vienne peser sur la relance.