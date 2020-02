Retraites: poursuite du blocage et des invectives à l'Assemblée nationale

Paris, France | AFP | jeudi 20/02/2020 - Le quasi-blocage de l'examen de la réforme des retraites se poursuit dans une ambiance chaotique jeudi à l'Assemblée nationale, entre bataille de procédure conduite par les communistes, et noms d'oiseaux fusant dans l'hémicycle.



Un vif échange a opposé l'insoumise Clémentine Autain à Meyer Habib (UDI-Agir), après un tweet du député qualifiant de "petites connes" des élues de la gauche de la gauche ayant participé à la chorégraphie à succès "A cause de Macron", lundi soir, aux abords du palais Bourbon.

"#ACauseDesPetitesConnes. Après la tête Macron sur une pique, parodie de lynchage d'Emmanuel Macron (...) Esther Benbassa, Clémentine Autain, Elsa Faucillon indignes de porter l'écharpe", a tweeté le député. Il a maintenu son expression "à cause des petites connes" dans l'hémicycle, accusant les élues d'"attiser la haine".

Mme Autain a dénoncé des propos "sexistes et insultants", plaidant que la contestation peut se faire "dans la joie et la bonne humeur". Elle a été appuyée notamment par Marie-George Buffet (PCF) qui a tancé des "propos vulgaires" d'un député n'acceptant "pas que des femmes se lèvent pour dire ce qu'elles pensent".

Dans le brouhaha, des élus LR ont plaidé pour que le fonctionnement de l'Assemblée ne soit pas bloqué "par une partie de ping-pong". "On va pas aller de tweet en tweet", a lancé Eric Woerth (LR).

Peu après, Mathilde Panot (LFI) a demandé en conférence des présidents de l'Assemblée une sanction contre M. Habib. Le titulaire du perchoir Richard Ferrand (LREM) a répondu qu'il allait se pencher sur cet incident, a-t-on appris de source parlementaire.

Dans l'hémicycle, les députés PCF se sont à nouveau élevés contre la disparition d'un millier de leurs amendements qui avaient le même objet, "fait inédit sous la Ve République" selon eux. Ces amendements devaient tomber une fois le premier rejeté.

"Nous sommes le seul groupe à subir cette forme de maccarthysme", a dénoncé Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, ciblant M. Ferrand.

Les communistes, mais aussi les insoumis, tentent désormais une nouvelle stratégie, multipliant les sous-amendements sur chaque amendement déposé.

"Si nous sous-amendons de cette manière, c'est parce que le président Ferrand a délibérément décidé de supprimer 1.184 amendements déposés par les députés communistes", a expliqué M. Roussel, demandant la réparation de "cette ignominie".

"Il n'y a plus aucun doute sur la volonté d'un certain nombre de groupes d'opposition de ne pas avoir un vrai débat de fond", a affirmé Gilles Le Gendre (LREM) lors d'une conférence de presse, évoquant "700.000 sous-amendements" annoncés par LFI. Ils veulent "paralyser notre institution".

En début d'après-midi en conférence des présidents, M. Ferrand a décidé de ne plus appliquer la règle contestée sur les amendements ayant le même objet. "Il convient qu'aucun prétexte d'obstruction ne subsiste ni ne porte atteinte à la dignité des débats", a-t-il prévenu, selon des propos rapportés.