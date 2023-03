Retraites : la popularité de Macron en forte chute

Paris, France | AFP | mardi 27/03/2023 - La popularité d'Emmanuel Macron est en très nette baisse sur un mois selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, avec seulement 30% des sondés estimant qu'il fait un "bon président de la République" (- 6 points).



A la question : "diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président de la République?", 70% des personnes interrogées ont donc répondu "non".



La proportion de personnes validant l'action du chef de l'Etat descend assez logiquement à gauche (10% de sympathisants LFI, -6 ; 36% au PS, -14 ; 28% chez EELV, -12).



Il est également en recul dans son propre camp avec 89% des sympathisants Renaissance qui approuvent son action (- 3 points), mais connaît un rebond chez les partisans LR, avec 51% d'approbation, en hausse de 12 points sur un mois.



La Première ministre Élisabeth Borne se situe aussi à un niveau très bas d'approbation (28%), mais sa chute est moins prononcée sur un mois (-1 point). Ses principaux ministres sont aussi en recul.



L'ancien chef du gouvernement Édouard Philippe pâtit également de la séquence. Avec un chute de 7 points, il reste en tête du classement des personnalités politiques, avec 34% des sondés qui le "soutiennent ou éprouvent de la "sympathie" pour lui, selon le baromètre, mais il est talonné par la cheffe de file du RN Marine Le Pen (32%, -3 points).



L'opposition à la réforme des retraites semble davantage souder à gauche : le leader LFI Jean-Luc Mélenchon, le patron du PCF Fabien Roussel, celui du PS Olivier Faure ou encore François Ruffin, connaissent tous une hausse d'approbation dans leur électorat traditionnel.



71% des personnes interrogées se disent favorables à un référendum d'initiative partagée sur les retraites, et 67% voteraient contre le report de l'âge légal.



Sondage réalisé les 22 et 23 mars selon la méthode des quotas auprès de 1.004 Français majeurs, représentatifs de la population française. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.