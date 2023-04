Retraites: la mobilisation proche de son plus bas niveau

Paris, France | AFP | jeudi 13/04/2023 - La participation était à nouveau en baisse jeudi pour la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les chiffres des syndicats comme ceux des autorités approchant leur plus bas niveaux depuis le début du mouvement social.



L’essoufflement se confirme. Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de manifestants diminuait dans les cortèges partout en France.



Dans l'ouest, bastion de la contestation, ils étaient ainsi 10.000 à Nantes selon la police, 25.000 d'après les organisateurs, dans les deux cas au plus bas depuis le 11 mars - date de la plus faible mobilisation au niveau national à ce jour.



Idem à Rennes, où 6.500 à 15.000 personnes ont défilé, à Rouen (4.500 à 9.000) et au Havre (entre 3.800 et 20.000), où les jauges ont rarement été si basses.



La tendance se vérifie aussi dans le centre, à Orléans (2.700 à 6.000) ou Clermont-Ferrand (6.000 à 10.000) et au sud, de Bayonne (3.000 à 7.000) à Nice (2.700 à 15.000) en passant par Montpellier (5.000 à 10.000).



Comme souvent en cas de reflux, les écarts se creusent entre les estimations, en particulier à Toulouse avec un écart de un à huit (de 9.000 à 70.000) et même un record de un à vingt à Marseille (entre 6.500... et 130.000).

le Jeudi 13 Avril 2023 à 05:53 | Lu 100 fois