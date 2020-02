Retraites: au troisième jour, les débats s'enlisent à l'Assemblée nationale

Paris, France | AFP | mercredi 19/02/2020 - Rappels au règlement en série et suspensions de séance en cascade: les débats patinaient mercredi au troisième jour d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, la gauche s'insurgeant contre une volonté de "museler" les oppositions.



Dès l'ouverture de la séance à 15H00, les rappels au règlement se sont multipliés, LR réclamant des éclairages sur le financement de la réforme, et la gauche dénonçant les règles en vigueur pour l'examen des 41.000 amendements.

L'atmosphère était tendue, notamment entre Richard Ferrand (LREM) au perchoir et Jean-Luc Mélenchon (LFI), le premier demandant au second de justifier le motif de son rappel au règlement: "Ici ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale".

Les trois groupes de gauche -PS, PCF et LFI- ont contesté les mesures prises la veille en conférence des présidents pour quadriller le débat, prévoyant notamment un seul orateur sur les amendements identiques.

Pour la gauche, il est en particulier inacceptable que des amendements placés à différents endroits du texte tombent au motif qu'ils auraient le même objet.

"C'est grave ce qui se passe", a lancé Sébastien Jumel (PCF), y voyant "une nouvelle arme pour museler le Parlement".

Richard Ferrand a défendu l'application d'une "règle constante" et exclu toute nouvelle conférence des présidents au motif que "les humeurs changeraient".

Mais plusieurs suspensions de séance ont suivi, les communistes demandant notamment comme la veille une vérification du quorum.

Depuis lundi, les débats patinent sur cette réforme visant à créer un système "universel" de retraites par points, vivement contesté par les oppositions de droite comme de gauche.

Après de longues discussions sur le titre même du projet de loi, les députés n'ont pas encore commencé l'examen de l'article 1er, consacré aux "principes généraux" et qui fait l'objet à lui seul de plus de 1.700 amendements.