Retraites, appel à la grève pour les fonctionnaires d’État du fenua

Tahiti, le 16 janvier 2023 – Après l’annonce de la réforme des retraites par le gouvernement français, les organisations syndicales de la fonction publique de métropole ont appelé à la manifestation ce jeudi. Dans un même temps, l’UNSA a déposé la semaine dernière, un préavis de grève de deux mois. En Polynésie, l’intersyndicale des fonctionnaires d’État doit s’exprimer mardi matin sur ce sujet.



Suite à la présentation, la semaine dernière, de la réforme des retraites par le gouvernement français, de nombreux syndicats de fonctionnaires sont montés au créneau pour dénoncer les mesures du projet et appeler leurs agents à manifester ce jeudi. Dans un communiqué, les huit organisations syndicales de la fonction publique, qui regroupe les fonctionnaires d’État, hospitaliers et territoriaux, font front commun et exigent du gouvernement “le retrait de son projet de reporter l’âge légal de départ à la retraite et d’augmenter la durée de cotisation”. Elles appellent ainsi tous les agents, y compris ceux de Polynésie, à se “mobiliser” et à “s’inscrire massivement dans la première journée de grève et de manifestations interprofessionnelles” contre cette “reforme injuste et inutile”. Dans ce même communiqué, elles affirment également que “les améliorations évoquées des droits des agents” notamment par la conservation de leurs droits liés au service actif, “ne peuvent en aucun cas compenser le recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ou l’allongement de la durée de cotisation”.



Dans un courrier destiné à la Première ministre Elisabeth Borne, le secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique, Luc Farré, a également remis, le 11 janvier, un préavis de grève d’une durée de 2 mois à partir de mercredi. Il couvrira l’ensemble du territoire national, comprenant aussi la Polynésie. Dans cette lettre, l’UNSA demande l’ouverture très rapide “des négociations sur la réforme des retraites”. L’intersyndicale des fonctionnaires d’État de la Polynésie doit s’exprimer plus amplement sur ce sujet mardi matin.



Les grandes lignes de la réforme



Dans l’optique de tenter de redresser le système des retraites, le gouvernement français, conformément au programme électoral d’Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, a présenté la semaine dernière son projet de réforme. Dans les grandes lignes, ce projet reculerait l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 actuellement. La durée de cotisation serait-elle aussi allongée à 43 ans à partir de 2027 soit 172 trimestres. Si elle venait à être appliquée, cette réforme serait progressive, à raison d’un trimestre supplémentaire chaque année, puisque la retraite à 64 ans à taux plein ne serait effective que dans quatre années. Plus de 600 fonctionnaires avaient déjà manifesté en 2019 à Tahiti pour un projet de réforme similaire.