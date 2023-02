Retraites : Les syndicats veulent "mettre de côté (leurs) petits pe’ape’a"

Tahiti le 12 février 2023 – Près de deux cent fonctionnaires d’Etat ont occupé samedi matin le haut de l’avenue Pouvanaa pour manifester contre la réforme des retraites. La CSTP-FO appelle à l’union pour le mouvement prévu le 7 mars prochain.



Les syndicats représentant les intérêts des fonctionnaires d’Etat ont occupé le haut de l’avenue Pouvanaa a Oopa ce samedi à Papeete pour manifester contre la réforme nationale des retraites. Flashmob, danses marquisiennes ou encore stands d’informations ont animé la matinée. Au total, près de deux cents fonctionnaires d’Etat étaient dans la rue à Papeete. Dans ce combat à distance, le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, s'est dit "satisfait" par le nombre de manifestants en métropole. "Il y en a plusieurs centaines de milliers" qui, espère Patrick Galenon, "vont arriver à leurs fins, c’est-à-dire que cette réforme soit annulée". Selon lui, le gouvernement Macron n’utilisera pas l’article 49.3 de la Constitution ce "ce serait un gros risque pour la première ministre Elisabeth Borne". Il craint par contre que le gouvernement national utilise l’ordonnance 47.1, ce qui laisse aux élus 50 jours pour se mettre d’accord sans quoi le gouvernement pourra proclamer la loi par ordonnance. "On a peur qu’ils utilisent cela."



Pas question pour autant pour le syndicaliste de la CSTP-FO tout comme l’Unsa de laisser tomber le mouvement localement. Ils manifesteront également le 16 février prochain, ainsi que le 7 mars comme en métropole. "Si on lâche à 64 ans demain ce sera ensuite à 68 ou 70 ans. Il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Et ce que je crains, c’est que si cela se passe en France, cela va faire boomerang ici sur le privé et le public aussi. A chaque fois qu’il y a des réformes en France qui sont là pour fragiliser les fonctionnaires ou les salariés du Pays, à chaque fois on prend tout ce qui est mauvais en France." Patrick Galenon souhaite, comme en métropole, que le 7 mars prochain soit une "grande manifestation". Et pour cela il appelle à l’unité des syndicats : "quand bien même on pourrait avoir des divergences, il faut qu’à un moment donné on s’assoit et qu’on mette de côté nos petits pe’ape’a". Référence au sit-in séparé organisé mardi dernier par l'Unsa et FO avenue Pouvana'a.