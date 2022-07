Retour sur une semaine de Tiurai à Mangareva

Mangareva, le 19 Juillet 2022 – Malgré le mauvais temps et une coupure d'électricité, Mangareva a accueilli son Tiurai toute la semaine dernière. Ouvert par le traditionnel Pupuragakai, la tournée des troupes de danse dans le village, les festivités ont été rythmées par différents concours tels que la pêche ou la pétanque, des épreuves traditionnelles et des spectacles de danse.



Comme chaque année, le traditionnel Pupuragakai, a ouvert les festivités du Tiurai aux Gambier. Pendant le Pupuragakai, les troupes de danse arpentent le village de Mangareva pour offrir des prestations de danse aux particuliers. Au terme de celles-ci, les danseurs offrent fruits et légumes en contrepartie d’une enveloppe. Une fois la journée terminée, les habitants se retrouvent pour l'ouverture des baraques foraines. Après les discours des officiels et le ruban coupé, une dernière prestation est donnée par chaque troupe de danse, puis la population peut commencer la visite des stands.

Montés en trois jours à peine, quatre stands forains sont apparus sur le site de la mairie de Rikitea. Restauration, arcades, pêche aux canards et autres jeux pour petits et grands étaient prêts pour divertir la population. Le comité des fêtes a également organisé des concours traditionnels comme celui des porteurs de fruits, du meilleur orchestre, de confection de couronnes et de costumes traditionnels, ainsi que d'autres plus conventionnels tes que le concours de pêche, de pétanque, de pirogues V6 et V1 et même un concours de poussettes.

Cette année, un groupe de danse d’enfants a pu animer une soirée. Mardi, c'est la troupe de Dan Paheo qui a assuré le show. Pour la première fois, un groupe du district de Taku a participé aux festivités lors de deux soirées, dont celle de fermeture. Comme en témoigne Hélène Salmon, chef de la troupe Toromiki no Taku, “il s’agit d’un début, car nous avons décidé de participer chaque année à partir de maintenant.”

Les associations du village ont également pris part au Tiurai avec l’organisation d’une course à pied pour l’association ASCDG ou encore des ateliers de sensibilisation à la protection des oiseaux avec Toromiki no Mangareva.



Pour le 14-Juillet, une fois le défilé terminé, un grand cocktail a été offert à la population sur le site de la mairie. Les personnes âgées ont aussi été célébrées et remerciées. Malgré le mauvais temps et trois jours de coupures d’électricité, le Tiurai des Gambier a résisté. Il a fermé ses portes dimanche soir.







Rédigé par Shana Boosie-Mu le Mardi 19 Juillet 2022 à 17:13 | Lu 164 fois