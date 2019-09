Retour sur la victoire expéditive de Dudes

Dans la deuxième reprise, Smith place quelques low-kicks, Dudes réplique avec plusieurs high-kicks, à chaque fois du pied gauche. Smith tente alors de bloquer Dudes contre la Cage, les deux combattants se retrouvent de nouveau au sol mais cette fois-ci Dudes se relève. Une stratégie qui va payer car un énième high-kick du pied gauche va sonner l’Américain. Dudes va alors enchainer les coups de poings avant d’être interrompu par l’arbitre.



Raihere Dudes occupe une place particulière dans le cœur des Polynésiens. En février dernier, il remportait le grand prix du public des Trophées du sport 2019 ainsi que le prix de la catégorie performer. Il a signé en mars dernier un contrat avec Jorge Guimaraès, agent de combattants d'arts martiaux mixtes (MMA) tels que José Aldo, Anderson Silva ou Lyoto Machida, stars de l'ultimate fighting championship (UFC), la plus grosse organisation professionnelle de MMA.



Le rêve de Raihere Dudes est de combattre dans une des deux plus grosses organisations de MMA professionnelles, l'ultimate fighting championship (UFC) ou le Bellator MMA. Aucun Tahitien n’a pour l’instant combattu pour ces organisations, s’il y parvenait, Raihere Dudes serait le premier Tahitien à le faire. Avec cette suite de victoire expéditives, son rêve semble plus proche que jamais. SB