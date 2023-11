Retour remarqué pour le taekwondo aux Jeux du Pacifique

Tahiti, le 28 novembre 2023 - Huit ans après leur dernière participation aux Jeux du Pacifique, les taekwondoïstes polynésiens ont fait un retour remarqué ce lundi aux îles Salomon. À l'issue de la première journée de compétition, Kawehi Iorss (-62 kg), Rautitea Tepea (-73kg) se sont parées d'or de même que la sélection féminine au tournoi par équipe. Tiare Huaatua (-49 kg) et Hinavai Tepea (+73 kg) décrochent de leurs côtés de l'argent.



“L'objectif, c'est de rapporter le maximum de médailles. Après on sait que ce sont les médailles d'or qui compte le plus dans le classement des pays.” Une déclaration du président de la Polynesia taekwondo, Alfred Lai Koun Sing, avant le départ de ses athlètes pour les 17èmes Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Et ce lundi, huit ans après leur dernière apparition aux Jeux, les taekwondoïstes tahitiens n'ont pas déçu en décrochant, à l'issue de la première journée, la bagatelle de cinq médailles dont trois en or.



Des médailles attendues aussi chez les hommes



La Polynesia taekwondo a engagé à Honiara cinq féminines et quatre d'entre elles sont reparties avec une récompense autour de leur cou. Kawehi Iorss, en -62 kg, et Rautitea Tepea, en -73 kg, ont dominé leurs finales respectives pour s'offrir l'or. Et lors de la compétition par équipe, les Tahitiennes se sont également illustrées en s'emparant de la première place. Cette belle moisson de médailles étaient complétées par l'argent décroché par Tiare Huaatua (-49 kg) et Hinavai Tepea (+73 kg).



Après les excellents résultats des féminines, la sélection masculine emmenée par son capitaine, Manu Huuatua, était attendue ce mardi pour son entrée en lice dans la compétition. Sept taekwondoïstes tahitiens étaient engagés dans les différentes catégories.