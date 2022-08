Retour gagnant pour Turaiarii Arai en cyclisme

Tahiti, le 2 août 2022 - Le Grand Prix de Pirae couru dimanche sur la côte est a été remporté par Turaiarii Arai en 3e catégorie. Le coureur de TOR n’a repris le vélo que depuis quelques courses après plus de dix ans d’inactivité en compétition.



L’AS Pirae a proposé dimanche matin un exercice copieux pour les coureurs de 3e catégorie, avec une course longue de 140 km dans le cadre du Grand Prix de la Ville de Pirae. Ce rendez-vous récurrent du calendrier cycliste s’est déroulé entre la mairie de Pirae, où était donné le départ de l’épreuve, Teahupoo sur la presqu’île, où était fixé le demi-tour, et la patte d’oie du Belvédère à Pirae, site de l’arrivée de la course. Un final particulièrement exigeant, d’autant qu’il est situé quelques kilomètres après la montée du Tahara’a.



Alors que le dessin du parcours aurait dû favoriser les ténors du peloton à l’aise sur tous les terrains tels Kahiri Endeler, Teva Poulain ou Toanui Gobrait, un coureur a bousculé d’entrée la tactique des uns et des autres, en la personne de Laurent Legoff qui a voulu faire honneur au grand prix du jour organisé par son club de l’AS Pirae. Son tempérament offensif, Laurent Legoff l’a confirmé dimanche et plus vite qu’on aurait pu le penser compte tenu de la distance de la course. Le sociétaire de Pirae a attaqué quasiment dès le départ et a doucement pris ses distances avec le peloton au fil des kilomètres.



Si les favoris n'ont pas trop bougé derrière, Turaiarii Arai et William Chung ont tenté leur chance en contre-attaque et bien leur en a pris car ils sont revenus sur Laurent Legoff au PK37. Le trio ne devait jamais être repris. À Hitia'a, plusieurs coureurs ont été impliqués dans une chute qui a fait quelques blessés, principalement Jimmy Yen Kway, victime d’une fracture de la clavicule, et Jean-Marc Rimaud qui s'est relevé avec un doigt luxé.



Turaiarii Arai s’envole dans la montée finale



Au demi-tour à Teahupoo, le trio de tête comptait deux minutes d’avance sur le gros du peloton puis plus de trois minutes sur la portion retour du côté de Tiarei. Avec un bon vent dans le dos, les trois échappés ont tenu ferme, collaborant pour garder leur chance d’aller au bout. Même s'ils ont cédé un peu de temps sur la fin, ils se sont néanmoins retrouvés tous trois au pied de la montée du Belvédère. Pas vraiment de grimpeurs parmi eux et c’est finalement Turaiarii Arai qui s’est imposé au mental et à la force des jarrets devant William Chung à 9" et Laurent Legoff, logiquement usé après avoir mené pendant toute la course et qui a terminé à 36" du vainqueur.



Turaiarii Arai a savouré son succès : "Je ne pensais pas me retrouver devant aussi rapidement car la course était longue. Je préférais que les rouleurs imposent le rythme et que je tente de trouver une ouverture. Mais lorsque l’on a rejoint Laurent Legoff avec William Chung, on a collaboré pour rouler. Je ne pensais vraiment pas gagner aujourd’hui d’autant que le final était raide mais comme Chung et Legoff ne sont pas des grimpeurs, j’avais mes chances. J’ai repris le vélo cette saison après plus de 10 ans d’arrêt et je ne pensais vraiment pas gagner une course en 3e catégorie cette année".

Mehdi Gabrillargues a également fait honneur à son club de Pirae en terminant au pied du podium devant Kahiri Endeler, Teva Poulain et Toanui Gobrait. Succès de Bastien Guegano en Pass devant le cadet Herehau Laurent. Hitiarii Cassel a également été honoré lors de la remise des prix à la mairie de Pirae grâce à sa victoire en non-licenciés. Prochain rendez-vous le dimanche 14 août avec le Grand Prix Raromatai.

Le tableau de résultats 3e catégorie (140 km)

1. Turaiarii Arai TOR 3h44'48"

2. William Chung VCT à 9"

3. Laurent Legoff Pirae à 36"

4. Mehdi Gabrillargues Pirae à 1'15"

5. Kahiri Endeler TPC à 2'03"

6. Teva Poulain Fei Pi à 2'15"

7. Toanui Gobrait VCT à 2'27"

8. Yann Colot Fei Pi à 2'46"

9. Romain Raousset TPC à 3'06"

10. Emmanuel Hutin Pirae à 3'21"

(…)

13. Elodie Touffet Fei Pi à 4'39" 1re femme

(17 coureurs classés, 5 abandons)



Pass cyclisme, cadet (70 km)

1. Bastien Guegano Reka 1h49'00"

2. Herehau Laurent Arue à 59" 1er cadet

3. Jean-Pierre Bernadat TPC à 1'34"

4. Rodrigue Lozinguez TPC à 1'45" 2e cadet

5. David Pito Fei Pi à 1'58"

(…)

9. Kylie Crawford Mar Tri à 3'4" 1re femme

(26 coureurs classés, 4 abandons)



Course non-licenciés, minimes (34 km)

1. Hitiarii Cassel 41'29" 1er cadet

2. Franck Soulon à 3"

3. Kevin Dodard à 19"

(…)

11. Tiffany Bonno à 1'36" 1re femme

(25 coureurs classés)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 1 Août 2022 à 16:14 | Lu 551 fois