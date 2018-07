Retour en images sur la cérémonie d'ouverture

PAPEETE, le 5 juillet 2018 - La 137ème édition du Heiva i Tahiti a ouvert ses portes mercredi soir, avec la traditionnelle cérémonie du Rāhiri.



Le rāhiri est une cérémonie qui est organisée traditionnellement lors de l'ouverture de grands événements importants au fenua.



Chaque représentant porte une feuille de bananier qu'il dépose au sol, un rituel qui s'inscrit dans un échange fort entre le jury et ceux qu'ils auront à départager. Symbole de paix et de sérénité, le rāhiri scelle l'engagement de chacun à se respecter mutuellement jusqu'à la fin du concours.



Cette année, 37 groupes sont en lice, dont 19 en danse et 18 en chant.



Retour en images sur cette cérémonie d'ouverture qui marque trois semaines de fête à Tahiti.