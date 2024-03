Retour du concours “J’embellis ma commune”

Tahiti, le 29 février 2024 - Tahiti Tourisme organise cette année encore le concours “J’embellis ma commune” qui est un concours biennal (2024-2025) qui permet d’encourager l’embellissement des communes, avec la mise en valeur de sites à vocation touristique.



L’embellissement et la végétalisation des bords de route font partie de la stratégie de développement touristique de la Polynésie française depuis 2015, le concours “J’embellis ma commune” organisé cette année encore s’inscrit donc dans cette dynamique de développement et de sensibilisation. Il permet aux communes d’embellir leur territoire, leur attractivité touristique et d’améliorer le cadre de vie des populations.



Pour cette édition, le concours est ouvert aux îles et aux communes qui disposent d’un comité du tourisme. Les inscriptions ont débuté le 5 février et se clôtureront le 11 mars.



Les nouveautés



Pour cette 7e édition, le règlement du concours a quelque peu été modifié. De nouvelles directives devront être suivies. Pour l’île de Tahiti, l’embellissement devra être réalisé à l’entrée des communes participantes. Pour les îles des autres archipels, les portes d’entrées comme les ports ou les aéroports seront les sites à privilégier pour l’embellissement.



Le concept du concours reste cependant le même avec les axes suivants : être plus efficace dans la portée et la qualité de cette action en passant de l’amélioration de sites isolés vers l’embellissement des voies publiques empruntées par les touristes ; obtenir des résultats qui vont perdurer plutôt que des sites éphémères avec une période de travaux qui est étendue à 15 mois (contre six auparavant) et un entretien de la zone aménagée au-delà de la période du concours (sur quatre mois) ; impliquer davantage la population, les communes et surtout les comités du tourisme. Le concours sera donc accessible aux communes dotées d’un comité du tourisme qui pourra faciliter l’animation et la fédération des différents acteurs de la commune autour de ce concours.



Une aventure humaine



Le jury sera composé de représentants du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture et de l’Environnement, du Service du tourisme, du Service des parcs et jardins et de la propreté et de Tahiti Tourisme. Un nouveau prix spécial sera également rajouté au cahier des prix, le “Taere Mā’ohi” qui récompensera le projet présentant le plus de critères à caractère culturel.



Plus qu’un concours, la participation aux projets d’embellissement se veut être une aventure humaine. Rassemblés autour d’un objectif commun, tous les participants se mobilisent et proposent des projets qui fédèrent la communauté locale. Tahiti Tourisme invite donc les associations des communes de Tahiti et celles dont l’île est dotée d’un comité du tourisme à s’inscrire à l’édition 2024-2025.



Chaque trimestre, le service effectuera des visites d’encadrement avec le comité du tourisme, le Service des parcs et jardins et de la propreté et Tahiti Tourisme. Ces visites ont pour objectifs de conseiller, de former, d’accompagner la commune et l’association participantes dans leur projet d’embellissement.

Les critères d'évaluation • Le résultat visuel du travail accompli : attractivité, beauté du parcours, originalité... ;

• La démarche de l’association (pour fédérer au projet) : participation de la communauté, assiduités des participants, entretien du parcours ;

• Le patrimoine culturel : mise en valeur du patrimoine culturel ;

• La gestion environnementale : choix des matériaux, respect de l’environnement ;

• Le patrimoine végétal : créativité, composition générale, variétés des plantes, harmonie des couleurs ;

• Point bonus : implication du comité du tourisme dans ce projet.

Les récompenses Grands prix :

• 1er Grand prix : 600 000 francs

• 2e Grand prix : 300 000 francs

• 3e Grand prix : 150 000 francs



Prix par archipel : îles du Vent - îles Sous-le-Vent - îles Tuamotu - îles Gambier - îles Marquises - îles Australes

• 1er prix : 300 000 francs

• 2e prix : 200 000 francs

• 3e prix : 100 000 francs



Prix spéciaux :

• Prix spécial “Tourisme” de 100 000 francs

• Prix spécial “Coup de cœur” de 100 000 francs

• Prix spécial “Fa’atura te Natura” de 100 000 francs

• Prix spécial “Taere Mā’ohi” de 100 000 francs



Une association participante peut gagner un prix de chaque catégorie (Grand prix, Prix par archipel et Prix spéciaux) mais une même association ne peut pas gagner plusieurs prix dans une même catégorie, à l’exception des prix spéciaux.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 29 Février 2024 à 15:12 | Lu 103 fois