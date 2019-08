Retour du bras de fer à Tahiti

FAA'A, le 5 août 2019 - Après un premier événement proposant du bras de fer fin juin à Papeete, un deuxième à Mataiea plus confidentiel, un nouvel événement était proposé le samedi 3 août, co-organisé par Wrestling Tahiti et HVM Taekwondo no Faa'a.



Après dix ans d'absence, le bras de fer fait son retour en Polynésie, c'est en tous cas le souhait de David Proia, connu pour être un des acteurs du développement de la lutte à Tahiti. David Proia et l'entité Wrestling Tahiti s'étaient associés à Guy Loussan, président de l'association Papeete Centre Ville fin juin pour proposer un premier événement à Papeete, lors de la fête des pères.



Wrestling Tahiti s'était ensuite rapprochée de Teva Zaveroni, adjoint au maire de la commune de Teva I Uta, pour un deuxième événement "découverte" proposé aux jeunes de la commune. Cette fois-ci, pour ce troisième événement, David Proia s'est associé à Mike Papara du club HVM taekwondo no Faa'a, dont le père Philippe était un des derniers champions de la discipline il y a dix ans.



Le champion de lever de pierre Eriatara ratia s'est imposé dans la catégorie reine des plus de 100 kg devant Taura Teua, James Vahapata et Tini Pansi. En moins de 90 kg, victoire de Teopi Mahaa devant Moana Rech et James West. En moins de 80 kg, victoire de Claus Pansi devant le champion de crossfit Vaihau Bottari et Manarii Neahu.



Deux femmes ont également participé, Demecia Teiho a battu Herenui Manutahi. Environ une vingtaine de concurrents ont pris part à cet événement. Le prochain rendez-vous est fixé au 28 septembre à Pamatai, Faa'a. Avis aux amateurs qui, dans cette discipline, peuvent venir d'horizons sportifs différents. (Infos FB Wrestling Tahiti). SB/WT