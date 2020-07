Retour du Twin Otter, les Marquises respirent

Nuku Hiva, le 14 juillet 2020 - Après l'annonce, il y a près de deux semaines, de l'arrêt de la compagnie Air Archipels et donc du retrait de son Twin Otter, la situation est revenue quasiment à la normale après l'accord passé entre la société mère Air Tahiti et le gouvernement.



La population marquisienne, qui ne savait plus sur quel pied danser après tant d'annonces contradictoires en si peu de temps, a poussé un grand ouf de soulagement quand l'avion est arrivé vendredi dernier. La liaison aérienne avec les îles de Ua Pou, Ua Huka et Nuku Hiva est dorénavant assurée par des vols réguliers prévus du jeudi au lundi inclus. C'est donc presque un retour à la normal qui garantit des évasans plus rapides et plus confortables. C'est aussi un ballon d'oxygène qui est donné aux différentes structures touristiques avides d'accueillir les premiers touristes depuis l'ouverture de nos frontières.



La situation n'est cependant pas encore totalement réglée puisqu'il semble que la régularité des vols est dépendante de l'affluence des passagers et de l'organisation de la compagnie. Néanmoins, le calendrier minimum des vols établi jusqu'à la fin de l'année laisse déjà quelques mois de répit aux Marquisiens avant de nouveaux accords pour 2021.