Retour des Jeudis du Savoir au Criobe à Moorea

Les conférences des Jeudis du Savoir font leur retour après l’arrêt dû à la pandémie du Covid-19. Organisées depuis 2018 par l’Institut des récifs coralliens du pacifique, les interventions se tiendront à l’amphithéâtre du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) à Moorea, qui fête au passage ses 50 ans d’existence. Les rencontres traiteront de thématiques diverses et variées : biologie marine, santé, arts, technologie, culture…Pour cette première, c’est le photographe et plongeur professionnel Laurent Ballesta qui officiera. Auteur de treize livres de photos dédiés à la vie sauvage sous-marine, il a dirigé plusieurs expéditions de grande ampleur au cours des dix dernières années. Ses Expéditions Gombessa sont caractérisées par le mystère scientifique, le défi de plongée et la promesse d’images inédites. De la chasse des 700 requins de Fakarava la nuit, en passant par les plongées les plus longues et les plus profondes d’Antarctique et les paysages crépusculaires de Méditerranée, le photographe immortalise le monde sous-marin avec un regard artistique.La conférence est limitée à 64 places et la réservation obligatoire à envoyer à l’adresse [email protected] 11 mars : Frédéric Lemaître, maître de conférences Université de Rouen – L'apnée8 avril : Marie Geoffroy, secrétaire Moorea Biodiversité, sur le thème – La biodiversité végétale13 mai : Olivier Pôté, directeur Écomusée Fare nātura – Le Fare nātura10 juin : Tamatoa Bambridge, directeur de recherche CNRS – Le Rāhui