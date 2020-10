Retour dans les bassins pour le Aito Tahiti Tour

Tahiti, le 4 octobre 2020 - La première des cinq étapes du Aito Tahiti Tour s'est tenue samedi et dimanche à la piscine de Pater. Au cours du week-end, Kahaia Guiro Roiro (12 ans), Teherearii Oopa (12 ans) et Hemaruiti Bonnard (11 ans) ont réalisé les temps nécessaires pour se qualifier pour les championnats de France jeunes. Cette compétition était également l'occasion de voir en action les figures de proue de la discipline que sont Reva Reignier, Keha Desbordes ou encore Killian Figard.



Reprise dans les bassins du fenua. La Fédération tahitienne de natation a organisé ce week-end, à la piscine Pater, la première étape du Aito Tahiti Tour (qui en compte cinq). Soixante-dix nageurs, de la catégorie avenir à la catégorie junior, ont pris part à cette rentrée sur petit-bain. L'occasion de retrouver les figures proues de la discipline comme Reva Reignier, Poerani Bertrand, Keha Desbordes ou encore Killian Figard, trois mois après les championnats de Polynésie.



Mais ce sont tout d'abord les très jeunes talents qui se sont illustrés, avec à la clé des temps très intéressants qui leur ont permis de valider leur ticket pour les championnats de France jeune. Tout d'abord Kahaia Guiro Roiro (12 ans) de l'Olympique de Pirae (OLP). Cette dernière s'est illustrée samedi sur le 50 mètres dos en réalisant un chrono de 33"43. Puis il y a eu Heimaruiti Bonnard, 11 ans, issue du club Fenua sauvetage natation et intégrée depuis la dernière rentrée au centre d'entraînement fédéral, qui a performé sur le 50 m papillon en réalisant un chrono de 33"17. Mais si les jeunes filles étaient en jambes, Teherearii Oopa, 12 ans et licencié au club I mua natation, a montré que les garçons n'étaient pas en reste. Il a performé sur le 50 mètres dos avec un temps de 31"27 et sur le 50 m papillon où il a signé un chrono de 29"25.



Reignier, Figard et Desbordes au rendez-vous



Des temps qui ont semble-t-il motivé les nageurs des catégories juniors qui étaient en action dimanche. Les talents du centre d'entraînement fédéral ont notamment répondu présent. À commencer par Keha Desbordes (16 ans). Le sociétaire de I mua natation, titré sur toutes les distances de sprint en juillet dernier lors des championnats de Polynésie, a signé un temps canon sur le 50 m dos avec un chrono de 27"12. On a eu droit aussi à une belle série sur le 400 m nage libre, avec Killian Figard (15 ans), Nael Roux (14 ans) et Kurumanga Ellis (15 ans). C'est Figard, spécialiste des courses de fond, qui s'est imposé en signant au passage un temps de 4"18'21. Roux s'est classé deuxième avec seulement deux secondes de retard sur son partenaire d'entraînement et Kurumanga Ellis a complété le podium de la course.



Du côté des filles, Reva Reignier (15 ans), titrée à six reprises aux derniers championnats de Polynésie, a une nouvelle fois démontré qu'elle était bien la nouvelle patronne de la natation tahitienne. La nageuse du CNP a signé les meilleurs temps sur toutes les courses où elle s'est alignée. Seule la victoire sur le 50 m brasse, où elle a été devancée par Poerani Bertrand, lui a échappé.



Tout ce beau monde a désormais rendez-vous du 16 au 18 octobre, pour les championnats de Polynésie en petit-bassin.