Retour à la « normale » mercredi sur le poste TEP

Papeete, le 14 octobre 2019 – Alors qu’un nouveau point de suivi des conséquences du blackout électrique de la semaine dernière s’est tenu lundi matin au haussariat, les équipes de la TEP s’attachent à remettre en état le poste de la Punaruu pour un retour au fonctionnement « normal » prévu mercredi. L’origine de l’incendie reste inconnue.



Un « point de situation » sur le suivi des conséquences de la coupure générale d’électricité à Tahiti la semaine dernière s’est tenu lundi matin à 8 heures au poste de commandement du haut-commissariat. Les responsables de l’Etat, du Pays, de la société de transport d’énergie électrique de Polynésie (TEP) et d’EDT-Engie étaient présents. A l’issue de la réunion, la ministre en charge de l’Energie, Tea Frogier, a indiqué que la cause de l’incendie survenu dans le poste TEP 90 000 volts de la Punaruu, à l’origine du blackout de quatre heures jeudi dernier, n’avait pas encore été identifiée. « Pour l’instant on ne connaît pas encore l’origine. Les pièces ont été démontées et transmises pour expertise », a expliqué la ministre. « Pour l’heure, on est dans cette phase d’analyses et de retour d’expérience avec toutes les équipes qui ont été mobilisées. »



Tout le week-end, les équipes de la TEP ont travaillé à la remise en état du poste de la Punaruu. Un poste qui sert à transporter l’électricité produite par la centrale Martin d’EDT-Engie vers les communes de Tahiti. A l’intérieur du poste, un jeu de « barres » -agissant comme une multiprise- assure le transport de l’électricité. Particularité heureuse de ce poste « stratégique » de la Punaruu, le jeu de barres a été doublé pour faciliter les opérations de maintenance sur place. En résumé, un seul jeu de barres est nécessaire pour faire passer l’électricité, mais la TEP a préféré doubler l’installation par sécurité. C’est ce qui a permis jeudi soir de basculer le système sur le second jeu de barres du poste de la Punaruu, après l’extinction de l’incendie et une inspection minutieuse des installations du second jeu. « C’est ce qui a pris du temps jeudi soir », explique-t-on à la TEP. « Mais si on n’avait pas pris de précautions, le risque c’était de perdre l’autre jeu de barres avec cette fois-ci une coupure d’au moins trois à quatre jours… »