Retard d'importations, pas de Nouvelles cette semaine

Directement liées à la pandémie mondiale de Covid-19, les perturbations récurrentes de ces derniers mois dans les transports maritime internationaux n'épargnent pas vos journaux… A la suite d'un nouveau retard dans l'arrivée d'un porte-conteneur à Papeete –le Capitaine Magellan– notre imprimeur n'est plus en mesure de poursuivre l'impression de notre quotidien gratuit Les Nouvelles pour toute cette semaine. Tahiti Infos restera néanmoins imprimé et disponible dans l'ensemble des points de vente habituels pendant toute cette période.



Cette situation qui pénalise lourdement nos fidèles lecteurs nous désole. Nous en sommes bien conscients, nous excusons platement auprès d'eux et leur assurons que nous déployons toute notre énergie à résoudre au plus vite ce problème.



En attendant la reprise des Nouvelles dès la semaine prochaine, toute l'actualité locale de Tahiti et des îles est à retrouver gratuitement sur notre site : tahiti-infos.com.