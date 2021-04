Résurgence du virus: la Nouvelle-Zélande suspend "la bulle" avec l'Australie occidentale

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | samedi 23/04/2021 - La Nouvelle-Zélande a suspendu vendredi la "bulle" de voyages qu'elle venait d'ouvrir avec l'Australie occidentale, après l'apparition d'un cas de Covid-19 dans cet Etat, a annoncé le gouvernement à Wellington.



Les autres Etats australiens ne sont pas concernés par ces restrictions, annoncées quelques jours après l'ouverture de la "bulle" entre les deux pays qui ont tous deux largement jugulé l'épidémie de coronavirus.



"Conformément à nos protocoles relatifs à la bulle, les voyages entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie occidentale ont été suspendus, dans l'attente d'un nouvel avis du gouvernement", indique le gouvernement néo-zélandais dans un communiqué publié sur son site internet.



La décision a été prise après l'annonce par les autorités d'Australie occidentale qu'elles imposaient trois jours de restrictions sanitaires dans les régions de Perth et de Peel devant commencer à minuit vendredi, en raison d'un voyageur ayant été testé positif au coronavirus.



Ces nouvelles restrictions ont été décidées "à la suite d'un cas positif chez une personne en quarantaine à l'hôtel et active dans la communauté", ont indiqué les autorités d'Australie occidentale sur leur site internet.



Selon des médias locaux, un homme âgé d'une cinquantaine d'années et qui avait pris un vol Perth-Melbourne mercredi a été testé positif plus tôt vendredi.



Il s'est mis en quarantaine dans un hôtel comme l'exige la loi mais il a été au restaurant, à l'université, chez le médecin et chez un ami avant de partir.



"Il a été près de 5 jours à Perth et on doit le considérer comme infecté", a déclaré le Premier ministre d'Australie occidentale Mark McGowan lors d'une conférence de presse.



La Nouvelle-Zélande et l'Australie avaient décidé d'autoriser les voyages entre les deux pays sans quarantaine obligatoire le 18 avril.



D'autres États et territoires australiens, dont les résidents peuvent toujours se rendre en Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'arrangement de "la bulle", ont décidé de restreindre les arrivées d'Australie occidentale.