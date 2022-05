Restrictions allégées pour les non-vaccinés

Tahiti, le 16 mai 2022 – Suppression des motifs impérieux pour tous les voyageurs et des tests pour les voyageurs vaccinés. Les conditions de voyage au départ ou à destination de la Polynésie française évoluent à nouveau à partir du 16 mai 2022.



Au regard de l'évolution jugée favorable de la situation sanitaire locale, un nouvel allègement des conditions de voyages au départ et à destination de la Polynésie française est mis en place à partir de ce lundi. La procédure de déclaration de "motifs impérieux" qui demeurait en vigueur pour les voyageurs non-vaccinés ou présentant un schéma vaccinal incomplet est complètement supprimée pour tous les voyageurs de plus de 12 ans. Les mineurs de moins de 12 ans étaient déjà dispensés de test et de la déclaration d’un motif impérieux. Les mineurs de 12 ans et plus accompagnant un majeur vacciné étaient également déjà dispensés de cette déclaration. Disposer de "motifs impérieux" reste toutefois exigé pour les voyages vers ou depuis des pays classés en "zone orange".



Autre allègement : La présentation d'un test antigénique ou RT-PCR négatif à l'embarquement n'est plus obligatoire pour les voyageurs de plus de 12 ans présentant un schéma vaccinal complet au départ ou à destination de la Polynésie française. Ce n'est pas le cas pour les voyageurs de plus de 12 ans non-vaccinés ou présentant un schéma incomplet qui devront se munir, soit d’un test RT-PCR de moins de 72 heures, soit d’un test antigénique de moins de 48 heures, soit d’un certificat de rétablissement délivré par une autorité médicale habilitée pour les déplacements entre la Polynésie française et la France hexagonale (dans les deux sens). Les mêmes modalités s'appliquent aux voyageurs non-vaccinés en provenance d’un pays classé en zone verte ou orange et à destination de la Polynésie française. Les mineurs de moins de 12 ans restent dispensés de tests.



Il faut souligner, néanmoins, que la réglementation des Etats-Unis oblige toujours l'ensemble des voyageurs en transit par Los Angeles ou San Francisco à réaliser un test RT-PCR ou antigénique de moins de 24 heures avant embarquement. Les tests demeurent donc obligatoires de facto pour tous les vols à destination de la France transitant par les Etats-Unis. Par ailleurs, Air Tahiti Nui confirme sur son site internet que le port du masque n'est plus obligatoire à bord de ses avions à destination de Los Angeles ou de Paris, à partir du 16 mai 2022. L'obligation demeure, en revanche, sur les vols à destination d'Auckland, conformément à la législation néozélandaise.