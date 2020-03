Restezchezvous: 80 youtubeurs martèlent un appel au confinement

Paris, France | AFP | mardi 24/03/2020 - Plus de quatre-vingt youtubeurs et célébrités ont lancé un appel à respecter strictement les règles du confinement pour lutter contre le coronavirus, dans une vidéo appelée #restezchezvous.



"Le meilleur moyen pour éviter la propagation (...) c'est de rester chez vous", lancent l'un après l'autre, depuis chez eux, McFly & Carlito, Cyprien, Mister V, Enjoy Phoenix, Tibo In Shape, Léna Situations ou Amixem.

Avec son message impératif mais humoristique, la vidéo avait déjà été vue plusieurs millions de fois mardi depuis son lancement lundi soir sur plusieurs comptes de youtubeurs importants.

Le comédien Kyan Khojandi, les présentateurs Arthur, Valérie Damidot, Jamy et Guillaume Pley, le basketteur Tony Parker, le chefs Juean Arbelaez et Pierre Sang Boyer martèlent également ce message, alors des dizaines de milliers d'infractions pour non-respect du confinement ont été relevées par les forces de l'ordre depuis la mise en place de la mesure mardi 17 mars.

Les fonds récoltés grâce aux visionnages de la vidéo "iront aux hôpitaux qui font tout leur possible pour soigner les personnes atteintes du Covid-19", a précisé le youtubeur Le Grand JD, à l'origine de la vidéo avec la chaîne L'atelier de Roxane et Youtube, selon Norman.

Le mot-clé #restezchezvous a également été partagé par de nombreux utilisateurs et entreprises sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou Tik Tok.