"Restez confinés et faites de la musique"

Tahiti, le 20 avril 2020 - Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le week-end dernier, plusieurs artistes du fenua se sont réunis pour sensibiliser la population au respect des mesures de confinement et des gestes barrières, et de profiter de ce temps pour faire.... de la musique.



"Ensemble soyons unis pour stopper ce mal qui nous tue." C'est le message passé par plusieurs artistes polynésiens au travers d'une vidéo diffusée depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Ce collectif improvisé, dans lequel on retrouve notamment les chanteuses Maruia et Maire Arai, les musiciens des groupes 2B Brothers, Royal Kikiri, ou encore Team Feeling, a souhaité sensibiliser la population au respect des mesures de confinement mise en place depuis maintenant un mois en Polynésie.



"Respecter le confinement même si cela n'est pas évident. Respecter toutes les consignes qui ont été données comme le port du masque, des gants. Penser à nos enfants, nos matahiapo, nos malades qui sont plus vulnérables face à ce virus", ont insisté les artistes dans leur vidéo. Ces derniers incitent par ailleurs à la population à faire de la musique pour occuper leurs journées.



Les artistes ont également tenu à rendre hommage au personnel de santé, aux gendarmes, policiers, pompiers et bénévoles "qui travaillent afin de stopper cette pandémie. Sans oublier ceux qui continuent d'exercer leur profession afin que le fenua continue à vivre."